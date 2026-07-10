WSJ：以色列向美國通報 伊朗策劃暗殺特朗普
撰文：羅保熙
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華爾街日報7月9日引述消息人士報道，以色列近日與美國分享稱，有情報顯示伊朗正策劃暗殺特朗普（Donald Trump）的新計劃。
伊朗多年來一再公開誓言要對特朗普進行報復，原因是在他第一任期內，伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」高級指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遭到暗殺。周四，在已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）葬禮期間，當地大批民眾聚集高喊反美口號，揚言要殺死特朗普，為哈梅內伊報仇。
特朗普周三在土耳其安卡拉出席完北約峰會後，也曾對記者講話時暗示自己面臨生命威脅。 他說：「他們想除掉美國領導人——就是我。我今天早上看到，他們的每份（暗殺）名單上都有我。到目前為止，我想我還算幸運，但這好運可能不會持續太久。」
以色列總理辦公室稱，特朗普和內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四通電話，雙方同意繼續保持協調。 聲明也說，特朗普向內塔尼亞胡通報了美國近期在波斯灣地區的行動。
報道指，在美以伊戰爭爆發初期，特朗普與內塔尼亞胡通話頻繁，內塔尼亞胡經常深夜致電特朗普，通報襲擊目標及以色列掌握的情報。雖然兩人目前仍保持聯繫，但在經歷了一系列氣氛緊張的通話後，兩人關係已出現裂痕。
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