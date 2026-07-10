WSJ：以色列向美國通報　伊朗策劃暗殺特朗普

華爾街日報7月9日引述消息人士報道，以色列近日與美國分享稱，有情報顯示伊朗正策劃暗殺特朗普（Donald Trump）的新計劃。



伊朗多年來一再公開誓言要對特朗普進行報復，原因是在他第一任期內，伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」高級指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遭到暗殺。周四，在已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）葬禮期間，當地大批民眾聚集高喊反美口號，揚言要殺死特朗普，為哈梅內伊報仇。

特朗普周三在土耳其安卡拉出席完北約峰會後，也曾對記者講話時暗示自己面臨生命威脅。 他說：「他們想除掉美國領導人——就是我。我今天早上看到，他們的每份（暗殺）名單上都有我。到目前為止，我想我還算幸運，但這好運可能不會持續太久。」

資料照片：2025年12月29日，美國總統特朗普在佛羅裡達州棕櫚灘的特朗普海湖莊園會見以色列總理本雅明·內塔尼亞胡後，在新聞發布會上與內塔尼亞胡握手，特朗普用手指著內塔尼亞胡。（Reuters）

以色列總理辦公室稱，特朗普和內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四通電話，雙方同意繼續保持協調。 聲明也說，特朗普向內塔尼亞胡通報了美國近期在波斯灣地區的行動。

報道指，在美以伊戰爭爆發初期，特朗普與內塔尼亞胡通話頻繁，內塔尼亞胡經常深夜致電特朗普，通報襲擊目標及以色列掌握的情報。雖然兩人目前仍保持聯繫，但在經歷了一系列氣氛緊張的通話後，兩人關係已出現裂痕。