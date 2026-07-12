西班牙奔牛節意外 一奔跑者臉部遭牛角頂傷 另有12人因傷入院
撰文：張涵語
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西班牙7月11日（周六）舉行的聖費明節（San Fermin festival）奔牛活動中，一名奔跑者臉部被牛角頂傷，另有12人因各種傷勢接受治療。在為期八天的節慶裏，每天早晨都有數百名參與者與六頭從牛欄中衝出、朝鬥牛場奔去的鬥牛，共同奔跑在長達875公尺的賽道上。
綜合外媒報道，六頭公牛當時正在西班牙北部城市潘普洛納（Pamplona）狹窄的街道賽道上狂奔。而在這段從牛欄到鬥牛場、長達兩分半鐘的奔跑過程中，一頭黑牛從牛群中衝進人群，用牛角頂傷一人的臉部側面。
聖費爾明奔牛節上一次發生死亡事件是在2009年，但由於大量新手與遊客加入經驗豐富的當地人行列，鬥牛過程中被牛角頂傷和骨折的情況屢見不鮮。
西班牙最具代表性的節慶活動「奔牛節」，此前7月7日在潘普洛納舉行開幕儀式，並將持續8天。動物權益活動人士每年都會發起抗議活動，反對這項節慶，聲稱該活動對動物而言是殘忍的。
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