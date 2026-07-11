佛得角（Cape Verde，又譯維德角）40歲門將禾仙夏（Aldisa vozinha）因在世界盃賽事中優秀表現獲得關注，他先是於小組賽對陣西班牙的比賽中嚴守球門，將比賽拖至0比0平手，更因硬撼球王美斯（Leo Messi）領銜的衛冕冠軍阿根廷而揚名，雖敗猶榮。熱衷觀看足球賽事的西班牙生物學家Jesus Ortea深感禾仙夏事迹，便將自己最新發現一種小型紅色海蛞蝓命名為Aldisa vozinha。



綜合外媒報道，Ortea指出，之所以選擇用禾仙夏來命名新發現的軟體動物，是因為要來紀念禾仙夏在「代表祖國首次參加世界盃期間，於對陣紅軍（西班牙）的比賽中扮演了重要角色」，而新發現的軟體動物又恰好全身通紅，正好可以用來「向（禾仙夏）這項成就致敬。」

2026年6月，圖為生物學家Jesus Ortea率領團隊發表的研究論文截圖，他將在加勒比海發現的新軟體動物命名為Aldisa vozinha，與佛得角一戰成名的門將禾仙夏（Aldisa vozinha）同名，旨在紀念他與球隊在世界盃對戰西班牙的比賽中發揮重要作用。（截圖自researchgate）

Ortea現年75歲，是奧維多大學（University of Oviedo）的名譽教授，曾因在佛得角周邊水域的工作，在2003年被佛得角授予勳章。他率領團隊完成的這篇論文現發表於researchgate，這種軟體動物在加勒比海中被發現，通體鮮紅。

2026年7月3日，佛得角隊對戰阿根廷，圖中身穿黃色球衣之人就是門將禾仙夏。（Reuters）

不過今次並非Ortea首次用球員的名字來命名所發現的新生物，他曾以哥斯達黎加前門將基羅拿華斯（Keylor Navas）的名字，用來命名自己在這國家發現的一種生物。