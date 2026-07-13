歐洲熱浪｜巴黎南郊楓丹白露森林山火蔓延 當局出動消防飛機滅火
撰文：羅保熙
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法國巴黎南郊著名的楓丹白露森林（Fontainebleau）7月12日爆發大規模山火，火勢迅速蔓延超過800公頃，10多戶村莊居民被迫疏散。大火不僅造成高速公路部分路段封閉，連高鐵部份運作亦中斷。當局緊急調派兩架消防飛機前往巴黎地區撲滅大火，及派出2架消防直升機與一架觀測機協助灌救；另外還有約400名消防員正全力防堵火勢波及其他城鎮。
這場大火於週日下午發生，起火地點位於昔日的皇家狩獵保護區，當地官員表示，火勢迅速蔓延，至週一清晨仍在擴散，導致法國南北主幹道A6高速公路部分路段封閉，並擾亂了正值法國7月14日國慶日前夕及夏季旅遊旺季的交通。其中，法國鐵路公司SNCF週日晚表示，抵達或離開巴黎里昂火車站的列車延誤時間長達6小時。
法國當局形容，這場山火「規模空前且火勢兇猛」。內政部長努涅斯（Laurent Nunez）週一將到訪楓丹白露視察災情。他表示，今年森林火災已燒毀1.7萬公頃土地，快將達2.5萬公頃，「是2025年同期的兩倍」。
今年夏天，歐洲多個國家打破了高溫紀錄，巴黎地區正遭受今年的第三次熱浪侵襲。法國氣象局目前已將本土96個省中的37個省列入紅色高溫警戒範圍，覆蓋法國西部和中部大部分地區，並延伸至西南部。約有2600萬法國人受到影響，其中包括整個巴黎大區。
而肆虐歐洲各地破紀錄的高溫，同時引發了多宗重大山火，除法國外，西班牙的情況最為嚴重。週四阿爾梅里亞（Almería）發生的山火造成至少13人死亡，是該國歷史上最致命的火災之一。
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