法國熱浪｜巴黎鐵塔羅浮宮提前關閉　環法賽事首次縮短騎行賽段

法國本周末遭遇自5月以來的第三波熱浪，埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）等巴黎地標因此提前關閉，環法自行車賽也縮短了賽段。



法媒法新社報道，截至周六（7月11日），法國本土四分之一的地區，包括巴黎，都處於法國最高級別的高溫預警之下。

埃菲爾鐵塔運營方説，由於「預報顯示氣溫將持續升高」，埃菲爾鐵塔將於周六和周天「破例」提前至下午4時關閉。

2026年7月4日法國巴黎，人們在塞納河畔的泳區游泳。（Reuters）

巴黎兩家最著名的博物館，羅浮宮和奧賽博物館也採取了類似措施。羅浮宮7月9日説，從10至13日將提前至下午4時閉館。

環法自行車賽的組織方説，由於酷熱天氣，周日（12日）的185.5公里賽段將縮短30公里，取消一段山地環形路段，這是賽事歷史上首次做出這樣的決定。

由於乾燥天氣導致火災風險增加，法國各地許多城鎮取消了巴士底日的煙花表演。

一名官員10日説，今年迄今為止，法國野火過火面積是去年同期的兩倍。

2026年7月11日，法國巴黎遭遇熱浪侵襲，氣溫居高不下，人們撐傘走過德比利人行橋（Passerelle Debilly bridge）。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周六呼籲民眾保持警惕，並警告稱，十分之九的火災都是人為活動造成的。

他在社媒X平台上説：「哪怕只是一秒鐘的疏忽，都可能讓家庭陷入危險，危及保護我們的人，破壞我們的鄉村。」

官方數據顯示，法國在6月的熱浪期間記錄了超過2000例超額死亡。法國氣象局預測，高溫天氣將持續到巴士底日（Bastille Day）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

