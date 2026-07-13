韓美多地酷暑氣溫或破40度　法國迎今年第三輪熱浪

北半球即將進入夏季旅遊高峰期，韓國、法國和美國等地持續遭熱浪侵襲。韓國發佈新高溫預警制度實施以來首個最高級別高溫警報；法國迎來今年第三波熱浪，多處地標提前關閉；美國數千萬人面臨高溫威脅，部分地區氣溫預計飆升至攝氏43度。



韓國6月1日起增設最高級別高溫預警，即「高溫重大警報」。當一個地區連續兩天最高體感溫度超過攝氏35度，並預計當天最高體感溫度將超過攝氏38度，或最高氣溫超過攝氏39度時，當局即可發佈高溫重大警報，提醒民眾立即停止戶外活動，前往陰涼處休息並補充水分。

韓國氣象廳星期天（7月12日）上午10時（香港時間上午9時），針對廣尚北道的慶山市和浦項市，發佈新預警制度實施以來的首個高溫重大警報。這兩地上週末的氣溫已達到最高警報標準。

韓國原本只有「高溫注意報」和「高溫警報」兩級預警。氣象廳廳長李美善指出，新設的「高溫重大警報」不僅意味着天氣極其炎熱，也預示着民眾面對的健康風險顯著增加，包括罹患高溫相關疾病甚至死亡的風險。

根據韓國氣象廳的資料，過去五年，韓國年均熱浪天數已增加到19天，較1970年代的八天增加逾一倍；同期年均「熱帶夜」（夜間最低氣溫保持在攝氏25度或以上）也由四天激增到14天。

剛過去的週末，法國四分之一的地區出現5月以來的第三波熱浪。圖為首都巴黎。(Reuters)

法國現兩月內第三波熱浪 巴黎多個地標提前關閉

「熱帶夜」現象同樣出現在熱浪持續肆虐的法國。在剛過去的週末，法國四分之一的地區出現5月以來的第三波熱浪。本土96個省中，有24個省在星期六（11日）都處於最高警戒級別。

受持續高溫影響，艾菲爾鐵塔、羅浮宮和奧賽博物館等巴黎地標均被迫提前關閉；環法自行車賽則首次縮短賽段距離。

由於乾燥天氣導致火災風險增加，法國許多城鎮紛紛取消7月14日國慶日（巴士底日）煙花表演。

北半球即將進入夏季旅遊高峰期，韓國、法國和美國等地持續遭熱浪侵襲。韓國發佈新高溫預警制度實施以來首個最高級別高溫警報。圖為法國巴黎街頭一路人在烈日下走在街上。(Reuters)

數千萬美國人將迎熱浪 部分地區溫度或達攝氏43度

正值世界盃賽期的美國也面臨熱浪襲擊。當地時間星期六，約4400萬美國人處於熱浪預警的範圍；洛磯山脈和北部平原地區的最高氣溫可能達到攝氏43度。

美國國家氣象局警告，當前的氣溫遠高於往年同季平均水準，極可能打破歷史紀錄，尤其是猶他州首府鹽湖城。

據報道，美國在星期天迎來本輪熱浪最猛烈的一天，包括蒙大拿州和北達科他州在內的多個北部州，氣溫估計會升至約攝氏38度到攝氏43度之間。酷熱天氣也給科羅拉多州和猶他州的大規模山火撲救工作帶來嚴峻挑戰。

美國東南部同樣酷熱難耐，包括邁阿密在內的多個城市持續受高溫籠罩。當地時間剛過的星期六世界盃八強賽英格蘭對陣挪威，就在承受高溫的邁阿密舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

