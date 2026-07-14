特朗普考慮徵收海峽「補償費」　彭博：超級油輪或要課金過億元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）新提出要對通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的貨物收取20%「補償費」。彭博社稱，這相當於每一艘滿載石油的超級油輪必須向美國支付約3000萬美元（約2.34億港元）的費用。



報道稱，這是基於目前每桶原油約80美元的價格計算，一艘超級油輪約可裝載200萬桶原油。

與伊朗的收費相比，知情人士說，伊朗此前根據具體情況，單次航程向船舶臨時收取的費用最高為200萬美元。

2026年7月8日，土耳其安卡拉，美國總統特朗普（Donald Trump）出席北約領袖峰會後在記者會上發表講話。（Reuters）

特朗普周一（7月13日）在社媒平台Truth Social宣布重啟伊朗海上封鎖，他同時說，美國將成為霍爾木茲海峽的「守護者」。

他說，為了公平起見，美國將為守護航運安全「獲得補償」，按所有運輸貨物價值20%的比率收費。

白宮沒有提供關於特朗普收費提案的其他細節，包括如何實施，以及是否已告知美國的波斯灣盟友。

特朗普的這項宣布令航運業者感到驚訝，並持懷疑態度。一名要求匿名的船長說，這種收費跟「攔路搶劫」簡直沒有差別。

近十名航運市場人士，包括最近幾週有油輪通過霍爾木茲海峽的船主說，他們此前並未收到特朗普可能對通過海峽的貨物收費的通知。

由於沒有具體詳情，他們表示現在要判斷美國的收費計劃將如何影響他們的航運決策還為時過早。

2026年4月18日，船舶和油輪在阿曼穆桑達姆海岸對出的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

鑑於美國和伊朗的脆弱停火協議已經破裂，爭奪霍爾木茲海峽控制權對美伊來說都是至關重要的。這條海峽通常承載全球約五分之一的石油和天然氣運輸量。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）13日針對特朗普要當霍爾木茲海峽「守護者」並收補償費，在社媒X平台寫道：「說得對。確保商船安全通過霍爾木茲海峽應當獲得補償。」

不過，阿拉格齊說：「20%當然太多了。我們會秉持公平收費。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

