特朗普擬收20%護航費　學者：合法性存疑　費用過高恐無人願交

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日突然宣布，有意對所有通過霍爾木茲海峽的貨運收取20%的護航費。據美媒報道，特朗普的提議引發多個關於合法性與可行性的疑慮。有學者對「護航費」的合法性提出質疑，亦有人認為20%的費用明顯偏高，最後可能沒有任何客戶願意支付這筆高昂的「過路費」。



美媒引述海事戰略中心高級研究員麥考恩（John McCown）表示，首先，外界需要知道使用這項服務需要多少成本，才能評估是否願意使用。從特朗普的貼文來看，費用將如何計算尚不清楚。

特朗普發文宣布有意收取「護航費」：

麥考恩提出多個假設：「到底是（美軍海上）封鎖（伊朗）成本的20%，然後除以船隻數量嗎？」其他可能性包括美軍護送貨船成本的20%，或以運輸貨物價值的20%收取費用。

麥考恩認為，無論如何，最終費用可能高到任何一方都不願意支付。

麥考恩過去曾任貨運物流公司Trailer Bridge的行政總裁，他表示，一般而言，托運人會向承運人支付的費用為貨物價值的2%至3%。他指出，20%的費用等同於現行收費的10倍，托運人很可能完全無法負擔。

不過，保險公司可能最終擁有決定權，因為他們可能仍會拒絕為途經霍爾木茲海峽的船隻提供保險，無論船東是否願意向美國支付護航費。如果他們認為安全風險過高，則可能拒絕承保此類船隻。

美國收取護航費合法嗎？

2026年4月18日，船舶和油輪在阿曼穆桑達姆海岸對出的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

霍爾木茲海峽是國際航道，按照國際法，船舶享有自由通行權。伊朗此前曾對船舶徵收所謂的「服務費」，但目前已停止收取服務費。

美國海軍戰爭學院國際海事法教授克拉斯卡（James Krask）表示，這些費用其實是通行費。他說，這種做法不符合國際法。

他對特朗普貼文的解讀是，美國是在說：「我們將組織船隻護航通過這裏，如果你想加入，費用就在這裏。」

克拉斯卡認為，這種做法符合國際法，因為它是自願的，托運人可以自行決定是否支付護航費，而不是像某些收費方式那樣，由支付費用決定貨物能否通過。

但他補充說，即便某件事合法，也不代表他一定會建議去做。

2026年7月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的「自由250大獎賽」（Freedom 250 Grand Prix）表演賽上獲贈一頂特製賽車頭盔。（Reuters）

克拉斯卡指出：「上一次世界面臨類似情況，還要追溯到15世紀初到19世紀中期，當時丹麥對途經厄勒海峽的外國船隻收取通行費。費用還根據申報的貨物價值計算。」貨運分析平台Xeneta的行業顧問詹森（Bjorn Vang Jensen）表示：「諷刺的是，當時正是美國的介入才終止了這種做法。」