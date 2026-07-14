特朗普將對海峽貨運收20%費用　伊外長：美收費過高　我們更合理

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日（周一）宣布，美軍會保護通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，但將就所有通過該海峽的貨物運輸收取20%的費用，他亦命令美軍重新封鎖伊朗船隻。國際海事組織（IMO）則反對在海峽收取過境費，伊朗外長同日則稱，為商船提供海峽保護者確實應獲補償，但稱美方收費太高，伊方收費更為合理。



美媒CNBC報道，國際海事組織一位發言人表示，「我們對收費問題的立場一貫如此——國際海事組織堅決反對對用於國際航行的海峽收取通行費。沒有任何法律依據可以強制徵收海峽通行費。」

這張於2026年7月1日在阿曼拍攝的照片中，可以看見有船隻在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

特朗普周一指，「所有其他國家將享有公平、開放的海峽使用權。從現在起，美國將被稱為霍爾木茲海峽的守護者，但作為守護者，出於公平起見，美國將獲得所有貨運20%的費用補償，用於支付為維護這一動盪地區安全所必需的一切費用。相關程序和組建工作將立即啟動。」

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）同日則在社交平台X，對特朗普言論回應稱，「總統的說法完全正確。任何為商船安全可靠地通過霍爾木茲海峽做出貢獻的人都應該獲得相應的報酬。伊朗一直是霍爾木茲海峽的守護者，並將永遠如此。20%當然太多了。我們會公平對待。」