歐洲10國宣布成立空中防禦聯盟　協助烏克蘭對抗俄羅斯

烏克蘭和九個西方主要盟友星期一在巴黎宣布成立空防聯盟，共同研發一套「純粹防禦性」的反彈道導彈系統，作為美國愛國者空防系統的替代方案，併力求以更低成本提供防禦能力。



這10個歐洲國家，即丹麥、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、烏克蘭和英國將成立一個名為「綜合反彈道導彈聯盟」（Integrated Anti-Ballistic Missile Coalition）的合作機制。

他們星期一（7月13日）發表聯合聲明，表示相信需要建立一個一體化的導彈防禦架構來確保歐洲的安全，威懾和抵禦未來的導彈威脅。「我們這樣做並非針對任何人，而是為了保衛我們的人民。」

聯合聲明也說，這個導彈防禦架構，將與現有的彈道導彈防禦系統形成互補。

法國首都巴黎2026年7月13日舉行意願聯盟會議，討論援助烏克蘭的新方案，多位國家領袖出席（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基當天出席在巴黎舉行的第16次意願聯盟（Coalition of the Willing）會議，向西方盟友尋求為烏克蘭爭取更多空防承諾。俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，英國和法國於2025年牽頭成立意願聯盟，協調烏克蘭對抗俄羅斯。

澤連斯基說，空防聯盟將以弗雷亞（Freyja）項目為核心。這是烏克蘭推動研發，並獲得歐洲支持的低成本的新一代反彈道導彈防禦系統。

澤連斯基表明，若烏克蘭有更多方式可以攔截俄羅斯的彈道導彈，「（俄羅斯總統）普京坐到談判桌前的可能性就越大，因為他在這場戰爭中的最後一張底牌將不再奏效」。

他說，針對弗雷亞系統的開發，並不是要取代現有系統，「這是對現有防禦的輔助，為整個歐洲構建一道堅固的盾牌，並以更快的速度、更低的成本實現這一目標」。

澤連斯基也說，弗雷亞系統將採用類似樂高積木的合作模式，整合歐洲不同軍工企業的技術專長，預計可在12個月內投入運作，並讓所有參與方都具備生產能力。

歐洲各地十幾家公司出席此次活動，包括歐洲曼巴空防系統（SAMP—T）的製造商Eurosam、意大利的萊昂納多（Leonardo）、法國的泰雷茲（Thales）、瑞典的薩博（Saab）以及烏克蘭的Fire Point公司。

法國首都巴黎2026年7月13日舉行意願聯盟會議，（圖左起）德國總理默茨、烏克蘭總統澤連斯基、法國總統馬克龍、英國首相施紀賢會晤傳媒（Reuters）

德國總理默茨說：「這將幫助歐洲的國防工業開展更緊密的合作，並促進彼此間的相互學習」。

法國總統馬克龍說，烏克蘭已訂購新一代歐洲曼巴空防系統。同時，法國還授權烏克蘭生產這類系統使用的攔截導彈、精確制導炸彈，以及英法共同研製的暴風影（法國稱SCALP）遠程巡航導彈。此外，烏克蘭將在2028至2029年間接收16架陣風（Rafale）戰鬥機。

馬克龍表示，歐洲正面臨數十年來最嚴峻的威脅，必須準備好為捍衛自身價值觀與安全付出代價。他說：「我們向世界傳達的訊息是：是的，和平是我們的目標；是的，我們珍視自由與法治；是的，我們隨時準備為捍衛這一切而戰，即便必要時需付出流血的代價。」

英國首相施紀賢說，現在已是時候加大力度，力求結束這場持續了四年多的戰爭。

在莫斯科，克里姆林宮表明，正密切關注星期一舉行的意願聯盟會議，並將與會國家形容為「敵對」國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

