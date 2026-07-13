歐洲6月下旬熱浪一週內錄逾萬宗超額死亡　九成爲65歲及以上長者

歐洲死亡率監察網（EuroMOMO）數據顯示，今年6月下旬極端熱浪期間，歐洲僅一周內錄得超過10,650宗「超額死亡」案例， 當中逾9,000人為65歲或以上長者。科學家指出，除了極端高溫外，難以用其他原因解釋死亡人數激增。



歐洲死亡率監察網由歐洲疾病預防控制中心及世界衛生組織支持，匯總歐洲27國於6月22日至28日熱浪高峰期間的各種原因引發的死亡統計數據。該組織發現，法國和比利時熱浪期間「超額死亡」最嚴重，比利時超額死亡率更達到2000年以來最高。

科學家指出，若非人為造成的氣候變化，這種熱浪「幾乎不可能」發生。

6月27日，英格蘭東南部仍處於琥珀色極端高溫預警狀態，持續的熱浪席捲而來。圖為倫敦海德公園。（Reuters）

丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut，SSI）的首席醫師Lasse Vestergaard表示，每年此時出現如此高的超額死亡率實屬罕見，除高溫以外難以找到其他原因。

本周一（13日）另一項由倫敦帝國學院等機構發表的研究估計，單在5月至6月的熱浪期間，英格蘭及威爾斯已有2,700人死於與高溫相關的原因，當中42%的死亡源於全球暖化加劇的額外高溫。

英國氣候變化委員會（CCC）曾警告英國未準備好應對氣候變化，估計到2050年全國92%住宅將面臨過熱問題，建議政府為工作場所制定最高溫度限制，並為醫院及學校等公共建築撥款安裝冷氣。