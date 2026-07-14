韓國公布經濟增長戰略　推「3·4·5願景」　冀躋身全球貿易四強

韓國7月14日公布《2026年下半年經濟增長戰略》，並提出「3·4·5願景」，總統李在明表示，爭取實現潛在增長率3%，躋身全球貿易四強行列，達成國民收入5萬美元目標。



韓聯社報道，李在明在總統府青瓦台主持召開國務會議，並提出有關經濟目標，他指多方預測在出口表現亮眼、設備投資增加的助力下，今年實際經濟增速有望達到3%。

他又就躋身貿易四強行列表示，今年上半年出口增勢強勁，出口額逼近5000億美元，在半導體強勁拉動下，其他產品出口也按年增長16%，晉身全球貿易四強行列並非不可能的目標。

韓國總統李在明2026年6月30日在光州發言（Reuters）

《2026年下半年經濟增長戰略》預測，今年韓國實際GDP增長率將達3%，名義GDP增長率將達12.3%，若這一預期成為現實，今年韓國GDP增速將達到2021年（4.7%）以來的最高水平，名義GDP增長率則將與1996年（12.3%）持平，為近30年來最高水平。

為實現經濟目標，韓國政府將對覆蓋半導體、人工智慧（AI）數據中心、物理AI領域的三大超級項目集中投資，同時推動創新經濟領先項目、戰略投資、地方主導型發展，為發展注入新動力。