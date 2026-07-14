韓YouTuber批京都壽司店餐牌「雙重價格」　餐廳否認後雙方爆爭拗

韓國一名YouTuber最近到日本京都光顧一間壽司店時，指發現英語餐牌上的食物價錢比日文版本，引發是否雙重價格的爭議。事後據日媒報道，涉事餐廳否認指控，稱絕不實行「雙重定價」，YouTuber則指收到餐廳信件要求刪片，可能會採取行動，他繼續反駁，認為餐廳資訊不透明。



韓國《中央日報》7月14日報道，韓國網紅崔秀勳12日在自己的YouTube頻道CKOONY公開他與中國籍的朋友到京都一間壽司店的片段。

韓國網紅崔秀勳7月12日在自己的YouTube頻道CKOONY公開他與中國籍的朋友到京都一間壽司店的片段，稱發現英文與日文餐牌上的價錢有明顯差異。（YT/CKOONY）

兩人在店內看過英文的餐牌後，指最便宜的三件壽司標價2000日圓（約97港元），而由畫面可見，英文餐牌標示的三件吞拿魚標價1800圓，稅後價格1980圓。

他們其後向店員要求日文餐牌，對方確認他們懂日文後，就送上日文餐牌。兩人隨後比較餐牌，稱發現日文版內的食物價格最便宜只需500圓（約24港元），如果點整個套餐，連稅價格則是5214圓。

片段公開後吸引大批網民留言，截至13日已有超過1900個留言，有網民直言，這根本是敲詐外國人，亦有人認為外國人遭店方謀取暴利。

另有網民認為，YouTuber在比較日文與英文餐牌時，若不是同一菜式，不能直接比較。

根據韓國網紅CKOONY所拍的片段可見，京都一間壽司店的英文餐牌顯示最便宜的吞拿魚壽司叫價1900日圓。（YT / CKOONY）

事後據日媒報道，涉事壽司店否認指控，稱該YouTuber發布不實訊息，令餐廳短時間內收到大量負面評價。餐廳指該店絕不實行「雙重定價」，不會根據顧客國籍而改變價格。

壽司店稱「我們的日式菜單包括日本顧客熟悉的菜餚，例如使用京都蔬菜和時令傳統蔬菜烹調的菜餚。我們的英文菜單上列出深受海外顧客喜愛的菜餚，例如近江牛排、和牛料理、壽司和壽喜燒。因此，雖然菜單上的菜色可能有所不同，但我們絕不會以較低的價格向日本顧客出售相同的菜品，而以較高的價格向外國顧客出售。」

YouTuber再發影片

韓國YouTuber之後再發影片，稱收到餐廳的信件，指可能會採取法律行動，要求他刪除、修正影片及道歉，餐廳批評他「巧妙地」剪接影片，把餐廳描繪成欺詐企業。

他在新影片作出反駁，認為事件核心不是算術問題，而是資訊不透明、剝奪選擇權，如在日文餐牌內有的低價餐點，在英文餐牌內沒有，或是在英文餐牌一些菜式會要求最少點兩人份，在日文餐牌則可以點一人份。