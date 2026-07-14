韓國經濟繁榮背後暗藏危機：散戶炒股買樓　國家命運全押半導體

1998年冬天，韓國有一種死法只屬於中產階級的父親：從自己供了十年的公寓樓頂跳下去。不是因為絕望，是因為算過了——人死了，壽險賠付夠還房貸，妻子和孩子能留在那套房子裏。那一年，韓國中年男性自殺率跳升超過40%。



二十八年後，整整一代人之後的2026年，首爾房價已經連漲74週，KOSPI年內最高衝到9385點，三星電子工程師可以用1.5%的利率從公司借5億韓元（約260萬港元）去東灘買房，完全不受國家貸款限制的約束。

與此同時，韓國的外匯儲備高達4273億美元，經常項目順差創紀錄，看上去，1998年再也不會來了。

2026年相比28年前，首爾房價已經連漲74週（Unsplash@Sava Bobov）

但如果你把這個國家的資產負債表攤開——家庭欠債逼近2000萬億韓元，股市融資餘額衝上1999年有統計以來的歷史峰值，你會意識到一件不舒服的事：韓國家庭又一次站在了高處。只是這一次，腳下踩的不是外債，是AI晶片。

1. 外面的高牆

韓國不會重演1997-98年式的危機。那一年泰銖先倒下，恐慌席捲整個東南亞，外國銀行拒絕給韓國企業續借短期美元貸款。韓國外匯儲備帳面約200億美元，實際能動用的一度只剩約60億。

1997-98年式的危機，恐慌席捲整個東南亞，外國銀行拒絕給韓國企業續借短期美元貸款。（Wikipedia）

韓元從800崩到接近2000，借了美元的企業債務一夜翻倍，銀行跟着倒，最後整個國家接受了IMF 584億美元的救助和一整套屈辱的條件。

今天這條路每一步都走不通了。60億的外儲變成了4273億，足夠覆蓋短期外債2.6倍。經常項目逆差變成了順差——光2025年一年就錄得1230億美元，創下韓國歷史紀錄。匯率自由浮動，沒人能再狙擊韓元。

從外面打進來，已經不可能了。但這恰恰是問題所在：所有人都盯着外面那堵修了28年的牆，很少有人低頭看看自己腳下。

2. 裏面的地板

韓國央行7月7日公布的最新數據顯示，一季度家庭債務佔GDP的比率降到了85.3%，單季下降了近3個百分點。看上去在去槓桿，而且速度還不慢。

但三週前的金融穩定報告發布會上，韓國央行副總裁張正洙說了一句話，把這份安心戳穿了：名義GDP增長高度集中在半導體：

借錢的那些家庭，收入並沒有普遍改善。

一季度家庭信貸餘額已經到了1993.1萬億韓元，每個月還在以幾萬億的速度往上加。比率之所以在降，全靠分母——名義GDP按年漲了17.1%，三十年來最猛，但幾乎全是三星和SK海力士賣晶片賺來的。

SK海力士在紐約的廣告牌。（Reuters）

韓國央行自己的拆解顯示，一季度GDP平減指數中出口項漲了23.5%，而國內消費只漲了2.1%；企業營業盈餘漲了17%，勞動者報酬只漲了4%。

錢進了半導體公司的利潤表，沒進家庭的銀行帳戶。國民收入部長金和用在發布會上坦言：名義GDP增長率擴大，可以期待降低家庭負債和政府負債對GDP的比率。

他說的是實話——比率確實在降。但降的原因不是還債，是晶片賣得好。債務是硬的，GDP是軟的。85.3%這個好看的數字，站在一塊晶片上面。

那麼這些每個月新增的幾萬億韓元家庭債務，到底流去了哪裏？

債務先是流進了股市。二季度KOSPI三個月漲了59%，6月盤中摸到9385點。散戶不光用自己的錢衝進去，還在借錢——6月下旬融資餘額衝到38.6萬億韓元的歷史新高。

韓國的債務首先流進了股市。（Reuters）

韓國央行在金融穩定報告裏算了一筆更大的帳：截至5月末，用於直接買股的融資加信用墊資合計39.4萬億韓元，年內增加了11.2萬億，增幅是1999年有統計以來最大的。

而這些槓桿高度集中在兩隻股票上：到6月中旬，三星電子和SK海力士的融資餘額合計約9.1萬億韓元，比年初翻了將近四倍，佔KOSPI全部融資盤的三分之一以上。

6月23日，KOSPI單日暴跌9.99%，跌掉了910個點，創下史上最大單日跌幅，並觸發年內第四次熔斷。當天KOSPI市場外資賣出4.1萬億韓元，機構賣出4.5萬億。散戶卻反手買進了8.5萬億，創下單日歷史紀錄。

到6月底，KOSPI較高點回撤了約一成，但融資餘額只從峰值38.6萬億降到了37.3萬億，幾乎沒動。他們沒有平倉，在用槓桿抄底。

2026年6月18日，在韓國首爾一家銀行的交易大廳裡，一名貨幣交易員走過顯示韓國綜合股價指數（KOSPI）的電子顯示器。（Reuters）

再來一次同級別的暴跌，反向平倉就會啟動——股價跌穿保證金線，券商系統自動賣出，賣出的股票砸出更低的價格，觸發下一批人的保證金線。

然後是流進了樓市。6月23日暴跌之後，股市裏的錢並沒有回到銀行。當月其他貸款增幅比5月縮小了約1.6萬億韓元——借錢炒股的少了——但住房抵押貸款增幅反而從4萬億擴大到了4.5萬億。總量在降溫，結構裏發生的是槓桿從一個地址搬到了另一個地址。

而搬去的那個地方，漲得最兇的不是江南，是晶圓廠腹地。

華城東灘一週漲1.29%，水原靈通一週漲1.19%。媒體管這叫「半導體錢」。政府6月30日把東灘、器興、九里劃成投機區，漲幅不降反升，熱錢擠向隔壁的水原、南楊州、城南盆唐。

三星電子通過勞資協議敲定了向無房員工提供年利率1.5%、最高5億韓元的內部購房貸款制度，不受DSR和LTV約束，正在準備實施。SK海力士正在要求同等待遇。金融委員會7月9日說了實話：法律上做不到。普通人房貸利率6%，三星工程師1.5%。監管管不了。

三星電子通過勞資協議敲定了向無房員工提供年利率1.5%、最高5億韓元的內部購房貸款制度。（Unsplash@Babak Habibi）

到這裏你會發現一件事：不管是股市的融資盤還是樓市的房貸，錢流去的每一個方向都指向同一個東西——半導體。

KOSPI漲的是三星和SK海力士，KOSDAQ同期跌了18%。樓市漲的是晶圓廠腹地。名義GDP之所以漲到能把債務比率拉下來，靠的也是晶片。四個看上去獨立的東西——股市、樓市、GDP、槓桿——站在同一塊地板上。

3. 如果晶片賣不動了

上一輪半導體下行期就在不遠的2022到2023年。那一次晶片出口連續十幾個月按年負增長。但那時候家庭槓桿沒這麼高，融資餘額沒這麼極端，房價也沒和晶圓廠綁得這麼死。

不管是股市的融資盤還是樓市的房貸，錢流去的每一個方向都指向同一個東西——半導體。（Unsplash@Igor Shalyminov）

這一次如果AI資本開支放緩——不需要崩盤，只需要放緩——事情會一步一步地來。

英偉達的訂單先減少，三星和SK海力士的業績跟着下修，KOSPI帶着38萬億的融資盤往下掉。然後京畿道那些靠「半導體錢」漲起來的公寓開始鬆動，名義GDP失去引擎，家庭債務佔GDP的比率從85.3%反彈回去，脆弱借款人大面積違約……

但這不意味着它一定會塌。

韓國家庭貸款目前逾期率1.00%，低於長期均值，銀行資本充足。IMF判斷韓國「金融穩定風險可控」。房貸以追索權為主、不存在美國次貸式的證券化傳染。

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2025年1230億美元經常項目順差和淨債權國地位是硬護城河。2022年時，韓國央行把利率從1.00%加到3.25%，房價兩年跌了約8%，沒有演變成系統性危機。韓國有能力消化一輪房價調整。

如果AI基礎設施建設周期持續五到十年，名義GDP的持續擴張就是真實的去槓桿。

4. 萬一呢？

現在最重要的指標是韓國的半導體出口按年增速。連續兩三個月轉負，事情就要開始進入負反饋循環了。

韓國的半導體出口按年增速已連續兩三個月轉負。（示意圖，Unsplash@Vishnu Mohanan）

1998年，那些父親在跳下去之前做的最後一件事是算帳。他們不是被情緒擊潰的，是被一道算術題擊潰的：房貸餘額、壽險賠付、妻子和孩子的生活費。算完了，答案指向一個方向，他們就走了。

2026年的韓國也在算帳，只不過這道題的變量換了——不是外債和匯率，是AI資本開支和名義GDP。

整個國家的去槓桿、股市的估值、京畿道的房價、2000萬億韓元家庭債務的可持續性，全押在同一個假設上：AI晶片繼續大賣。

算對了，所有人都安全。算錯了——1998年的父親們知道算錯了是甚麼感覺。

【本文轉載自微信公眾號《華爾街見聞》】

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