Meta遭26前員工起訴　被指利用AI裁員　不公平針對病假、殘疾員工

Facebook母公司Meta遭26名已接獲解僱通知的員工於7月13日起訴，指控公司在進行大規模裁員時，使用人工智能（AI）軟體分析員工表現，導致殘疾或曾請病假的員工遭到不公平針對與解僱。公司發言人於翌日回應，稱相關說法缺乏依據。



路透社報道，該訴訟於13日在加州奧克蘭（Oakland） 聯邦法院提起，稱公司在今年稍早裁減數千個工作崗位時，參考員工生產力與AI Token使用量等數據篩選裁員對象。

據訴狀，Meta使用多個內部人工智慧輔助系統對員工進行評分和排名，在分析員工的溝通、文件、電郵和瀏覽器等多項工作記錄後，將評分較低的員工列入解僱名單

2026年4月12日，印尼，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

原告提出，因殘疾、健康問題或照顧家人而請假的員工，工作生產力及AI使用量可能較少，導致相關評分偏低，在裁員程序中處不利位置。

據報道，原告們來自加州及紐約州等6個州份，以及華盛頓特區。他們於5月接獲通知，其工作崗位將於7月22日開始被裁撤。他們此後以匿名方式提出訴訟，指Meta涉違反聯邦及州的相關法律。

原告們目前正在尋求法院的初步裁決，以阻止Meta在他們透過私人仲裁解決爭議期間完成裁員。

這張攝於2022年12月6日的照片中，可以看到位於比利時布魯塞爾的Meta集團標誌。（路透社）

對此，Meta發言人強調，員工管理及組織決定由過去到現在，都是由人員作出，而不是由人工智能作出。公司於4月宣布計劃裁減10%員工，約8000名員工受影響，並已於5月20日啟動。