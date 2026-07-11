美國科技巨頭在AI投資狂潮下債務翻倍 頭5家欠債3500億美元
撰文：聯合早報
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全球大舉建設人工智能（AI）數據中心的科技巨頭在過去五年將債務規模擴大了一倍。為了支撐一場前所未有的資本支出狂潮，這些公司紛紛舉債融資，並認為這是推動經濟轉型所必須的。
根據彭博社匯編的數據，美國數據中心投資規模最大的五家公司 ——Alphabet Inc.、亞馬遜、Meta Platforms Inc.、微軟和甲骨文 —— 過去五年合計新增債務約3500億美元（約27437億港元）。
這些公司押注，前沿AI服務終將帶來可觀的新收入。投資者此前一直熱捧這些企業，積極認購其發行的各種幣種債券。
不過，據知情人士向彭博透露，亞馬遜本周250億美元債券發行卻遭遇了不同尋常的冷遇，顯示資本市場承接科技巨頭持續融資以支持AI投資的能力並非無限。
對於其中大多數盈利能力極強的公司而言，舉債成本目前仍相對有限。上述五家公司去年的利息支出合計在100億美元以上，較2019年增加了一倍多，但與其中一家公司的自由現金流相比，仍顯得微不足道。
以Google為例，截至3月底，其經營活動現金流扣除資本開支後的自由現金流達到640億美元。
然而，並非所有公司的財務狀況都同樣穩健。亞馬遜截至3月31日當季的自由現金流轉為負值；甲骨文的現金消耗預計還將進一步加快，其2025年債務規模約為全年銷售額的2.5倍。
標準普爾（標普）周四（7月9日）將甲骨文的信用評級下調至投資級中的最低一級，提到該公司持續擴大的人工智能投資支出。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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