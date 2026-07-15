世界盃｜英阿大戰遭列最高風險賽事　阿根廷賽前提福克蘭群島爭議

英格蘭及阿根廷國家足球隊將於香港時間7月16日凌晨在世界盃4強賽事碰頭，由於兩國於歷屆世界盃積怨，加上地緣政治因素，美國聯邦調查局（FBI）將賽事被列為本屆世界盃「風險最高」的比賽。阿根廷外長基爾諾（Pablo Quirno）在賽前撰文，重申阿根廷對英國控制福克蘭群島的主權聲索，為阿根廷與英格蘭之間的比賽火上加油。



英國《每日郵報》（Daily Mail）及英國《獨立報》報道，FBI於13日與國際足總（FIFA）及亞特蘭大當地警方開會後，將「英阿大戰」列為本屆世盃最高風險賽事。亞特蘭大將實施多項措施，包括雙方球迷分開入口，但場內不設隔離，只重點管控球迷混流的區域。

阿根廷和英格蘭球迷7月11日發生衝突的影片在網上流傳，其中一段影片顯示，一名英格蘭球迷在球場內與三名身穿阿根廷球衣的男子發生肢體衝突；另一段影片則顯示，一群身穿阿根廷球衣的球迷在一家酒吧與英格蘭球迷發生衝突。

據報道，英格蘭及阿根廷在球場上積怨已深，包括球王馬勒當拿（Diego Maradona）於1986年的「上帝之手」事件 ·他當年在8強對英格蘭時手球入波，入球卻被判有效，引發英格蘭方面的不滿。

另外，福克蘭群島的領土主權爭議也為兩隊的對立添上政治因素。阿根廷於1982年入侵英國控制的福克蘭群島，但最後英方重新控制該島，當地民眾在2013年的公投中選擇繼續歸屬英國海外領土。

2026年7月14日，美國亞特蘭大，阿根廷球迷在得知法國對陣西班牙的世界盃4強賽事結束後，作出開心的反應。（Getty）

基爾諾於12日重提這段歷史紛爭，重申2013年的公投無效，時間不會將非法佔領轉化為主權，要求英國透過磋商交還群島。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）發言人隨後反駁稱，福克蘭群島居民為英國人、有權決定自身前途，稱當地多數居民多次表達了希望繼續作為英國海外領土的願望。