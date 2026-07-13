世界盃｜阿根廷足總遭FBI調查　疑涉及洗黑錢及詐騙

美斯（Leo Messi，又譯梅西）率領的阿根廷將在世界盃四強硬撼英格蘭，惟場外就傳出不利消息。多個傳媒報道，美國聯邦調查局（FBI）正調查阿根廷足總（AFA），指對方懷疑在美國洗黑錢及詐騙。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7月11日報道，FBI在2025年展開調查，並在今年接獲阿根廷安全部通報後擴大調查規模。報道引述阿根廷傳媒《民族報》（La Nacion）指，當局正調查阿根廷足總在邁阿密的活動，以及流向美國金融系統的最少2.6億美元去向及用途。

圖為2025年12月9日，阿根廷警方到布宜諾斯艾利斯的阿根廷足總辦公室搜查，大批傳媒在外等候。（Getty Images）

消息指，阿根廷足總有另外5700萬美元用途不明的交易，FBI已經向阿根廷體育大亨Guillermo Tofani問話，並稱已經取得數以百萬計美元經花旗銀行（Citibank）、美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JP Morgan）等銀行流動的文件，惟這些資金只有部分是用於運作支出。

FBI的調查目標是找出阿根廷足總與負責處理阿根廷與贊助商在海外商業協議的公司TourProdEnter之間關係，後者由阿根廷著名監製Javier Faroni擁有，目前遭至少3名聯邦檢察官調查。

阿根廷勝在有球王美斯，上仗對埃及一傳一射，一個救全家。（路透社）

在今屆世界盃表現大勇，協助阿根廷打入四強報道提到，贊助商過往直接向阿根廷足總支付費用，後者再將款項分流給當地的青年球會。但在奪得2022年世界盃之後，阿根廷足總與TourProdEnter達成協議，將款項透過後者流轉，並利用美斯加盟美職聯（MLS）球會國際邁阿密（Inter Miami）的機會，擴大在邁阿密的存在感。阿根廷足總在2023年美洲國家盃前於佛羅里達州南部設立辦公室，並興建兩個訓練設施，其中一個已投入運作，另一個則在建設之中。

阿根廷警方在去年12月已經就洗黑錢及涉及財務公司Sur Finanzas逃稅指控，到阿根廷足總及多間球會進行搜查；足總主席泰比亞（Claudio "Chiqui" Tapia）等高層亦面對刑事指控，他們否認有違法行為，稱是因為當地職業足球的未來與總統米萊（Javier Milei）意見不合而遭政治針對。

圖為2026年7月7日，阿根廷足總主席泰比亞（Claudio "Chiqui" Tapia）現身亞特蘭大球場，準備觀看阿根廷對埃及的16強比賽。（Reuters）

目前調查處於初步階段，未有人被華府起訴。事件由於並非國際足協（FIFA）可介入的問題，料不會影響球隊的表現，而泰比亞現時仍留在美國與球隊一同行動。