世界盃｜阿根廷獲FIFA「關照」惹議　近480萬網民聯署要求踢出局

近日，一份要求取消阿根廷世界盃參賽資格的請願書在網上獲得了大量關注。該請願書已發布在argentinaout.com網站上，並已獲得超過475萬人的簽名。



請願書寫道：「很明顯，國際足協（FIFA）和裁判偏袒美斯（Leo Messi，又譯梅西）和阿根廷。既然冠軍已經內定，其他國家還有甚麼機會參賽？把阿根廷踢出世界盃，給其他球隊一個公平的機會。」

請願書網站截圖，目前聯署網民已超過460萬。（argentinaout.com）

報道稱，此前，有一些網民聲稱，FIFA在「竭盡所能確保」阿根廷贏得世界盃冠軍。他們舉例說，美斯在小組賽對陣阿爾及利亞的比賽中沒有吃到紅牌，而且阿根廷的淘汰賽賽程也相對輕鬆。

在32強賽中，阿根廷在加時賽中3-2戰勝佛得角；在16強賽中，阿根廷在第79分鐘0-2落後的情況下，最終3-2逆轉戰勝埃及；在四分之一決賽中，阿根廷在加時賽中3-1戰勝瑞士。而半決賽將於7月15日舉行，屆時阿根廷將對陣英格蘭。

值得注意的是，就在阿根廷逆轉埃及晉級八強之後，圍繞「潘帕斯雄鷹」（Pampas Eagles，阿根廷隊的暱稱）的輿論風暴簡直比球賽本身更加激烈——「阿根廷 髒」衝上微博熱搜榜首，熱力值超過1000萬，「裁判偏心」也一度上榜。

阿根廷 髒」衝上內地微博熱搜榜首，熱力值超過1000萬。（截取自微博）

那麼，歸根結底，裁判的判罰到底有沒有問題？

此前，一名足球界資深人士向觀察者網表示，裁判在規則允許的尺度內做了一些判罰，肯定是有利於阿根廷的，這不需要掩飾。

「國際足協對裁判是有影響的，因為把阿根廷和美斯留下來，對世界盃顯然從各方面看都更有價值。但不能說是阿根廷足總或者美斯去影響裁判，現在在世界盃上唯一能夠影響裁判的就是國際足協。」

把阿根廷和美斯留下來，對世界盃顯然從各方面看都更有價值。（Reuters）

這似乎與埃及隊主帥賀森哈辛（Hossam Hassan）的吐槽有些暗合，他控訴說：

這顯然是一場被操縱的比賽，全世界都看到了。國際足協倡導公平競賽，但我們沒在場上看到。

「一切都是營銷和金錢的問題。他們希望美斯，這位世界冠軍，在比賽中繼續保持競爭力。」

這麼來看，一些人對國際足協不滿，一些人對南美球風不滿，一些人對阿根廷不滿，也包括對美斯不滿，都可能在阿根廷與埃及賽後，找到吐槽的切入點……

【延伸閲讀】世界盃｜比利時球衣被嘲像兒童睡衣 售價破千仍秒殺！全歐洲斷貨

+ 5

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】