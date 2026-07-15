英國批准中國興建駐倫敦大使館　遭當地居民提告憂跨國鎮壓

英國批准中國在倫敦興建規模龐大的大使館，7月14日在法院遭到當地居民提出質疑；居民認為，當局並未考量到這項計畫對抗議活動造成的影響，以及異議人士可能遭鎖定的風險。



路透社報道，這宗在倫敦高等法院（High Court）審理的案件，是由皇家鑄幣廠居民協會（Royal Mint Court Residents'Association, RMCRA）提出，該組織代表一群在皇家鑄幣廠租賃房產內居住或經營生意的家庭與企業。

該組織還主張，由於外交館舍受到保護，對新大使館施加的條件將無法執行，並舉例指出2022年曾發生一名抗議人士遭毆打並被拖進中國駐曼徹斯特（Manchester）領事館的事件，以及中國駐貝爾法斯特（Belfast）領事館曾發生違反規劃法規的事件。

中國計劃在倫敦塔（Tower of London）附近擁有200年歷史的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址興建大使館的計畫，於今年1月獲得批准，時間正值英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪問中國不久前，這是自2018年以來首次有英國領袖訪中。

2026年1月29日，中國北京，圖為施紀賢訪華第二日來到故宮參觀。（Getty）

儘管英國和美國政界人士警告稱，該大使館可能被用作間諜基地，但英國政府仍以改善與北京的關係為由做出了這一決定。英國情報機構表示，任何威脅都可以緩解。

中國駐倫敦大使館早前已強烈否認上述組織提出的相關指控，並稱有關間諜威脅的警告是「惡意誹謗」。