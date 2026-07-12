英國前閣員韋黛琴陳屍家中案　警釋放一疑犯後　再拘另一涉案男子

英國前政府閣員兼前國會議員韋黛琴（Ann Widdecombe）被發現陳屍家中後 ，警方曾拘捕一名26歲涉案白人男子，但經調查後認為案情與他無關並於7月11日凌晨將其釋放。警方同日稍後透露，他們逮捕了另一名28歲涉案白人男子。



英國《衛報》及路透社11日報道，德文郡與康沃爾郡（Devon and Cornwall Police）警方稱，該28歲疑犯於11日晚在南約克郡（South Yorkshire）的一處住所被捕，目前已被警方拘留。

2026年7月11日，英國海托爾，圖為警方在英國前政府閣員兼前國會議員韋黛琴（Ann Widdecombe）身亡後來到她的住處調查。（Reuters）

德文郡與康沃爾郡警方指，新一次逮捕行動是在東北反恐警務部門和南約克郡警方執行，並再次重申目前尚無訊息表明這是一宗與恐怖主義有關的事件。

警方此前曾披露部份案情，指韋黛琴陳屍家中接近24小時才被發現，初步判斷她是在8日下午12點30分左右遭到襲擊。

2019年5月7日，英國前政府閣員韋黛琴（Ann Widdecombe）在英國彼德堡（Peterborough）舉行的脫歐黨（後更名改革黨，Reform UK）集會上發表演說。（Reuters）

韋黛琴在1987年至2010年間代表保守黨在國會擔任議員，並在時任首相馬卓安（John Major）的政府中擔任多個初級內閣職位，政治觀點偏向社會保守主義，並在後來加入了法拉奇（Nigel Farage）領導的脫歐黨（後更名為改革黨，Reform UK），於2019年至2020年期間擔任歐洲議會議員。