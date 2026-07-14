英國前閣員韋黛琴陳屍家中案　當局稱掌新證據不排除恐攻

英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）7月13日表示，前政府閣員兼前國會議員韋黛琴（Ann Widdecombe）被發現陳屍家中一案，現已出現新證據，並交由反恐警察接手調查。這意味着英國警方已將恐怖主義列為案件的可能動機之一。



綜合外媒報道，78歲的韋黛琴上周四被發現陳屍在位於英格蘭西南部的家中，原本負責調查的地方警察局兩日後表示，沒有任何資訊暗示案件與恐怖主義有關。

馬曼婷周一在社交平台X上發文稱，「在出現新的資訊和證據後，韋黛琴的案件現由英國反恐警務網（Counter Terrorism Policing，CTP）主導調查；我本人則定於今天稍後對國會議員進行相關報告」。

反恐警務網總監泰勒（Laurence Taylor）則發聲明指：「我們正從多條線索進行調查，以釐清這場攻擊的動機。」

上周六，一名28歲英國白人男子因涉嫌謀殺韋黛琴而被捕，隨後又因涉嫌實施、準備或煽動恐怖主義行為而被再次逮捕。