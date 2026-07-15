土耳其7.15未遂軍事政變十周年　駐港總領事：民主憲政更強大

撰文：毛詠琪
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2016年7月15日，土耳其發生未遂軍事政變，導致251人死亡。政變由土耳其教士居倫（Fethullah Gülen）及其支持者組成的法圖拉恐怖組織（Fetullahist Terrorist Organization，FETÖ，又稱「居倫運動」）策劃，試圖推翻埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）政府。
今日正好為7.15未遂軍事政變十周年，土耳其駐港總領事艾烏勤（Kerim Sercan Evcin）表示，FETÖ在國內勢力已被根除，雖然現在不至於對國家構成風險，但成員仍潛藏全球各地，政府始終保持警剔。

7.15未遂軍事政變被視為土耳其共和國史上最嚴重的一場襲害民主事件，當年事件震撼全球。艾烏勤指，當晚滲透各部門的FETÖ成員，以戰機轟炸了土耳其大國民議會、總統府及土耳其國家警察總部。軍用直升機向平民開火，同時坦克被部署在安卡拉和伊斯坦堡的街道上。公共機構、媒體組織及戰略設施均成為攻擊目標，企圖藉此奪取國家控制權。

由於總統埃爾多安當時正與家人度假逃過一劫，叛軍政變並沒贏得更多軍中高層支持，此次政變僅一天後政府軍已成功平亂。

土耳其駐港總領事艾烏勤（Kerim Sercan Evcin）表示，圖拉恐怖組織（Fetullahist Terrorist Organization，FETÖ）的支持者仍在全球各地活動，以推翻民選政府為目標。（毛詠琪攝）

土耳其政府持續對潛伏分子進行逮捕及審訊，加上流亡美國的居倫雖於2024年病逝，FETÖ對土耳其國內的威脅總算解除。

「土耳其現在的民主與憲政體制已經比十年前強大得多，這些人已無法對國家構成實質風險。」艾烏勤並指，在土耳其國內，多數案件已由獨立的法院進行了公正合法的審判，許多涉案者被判處終身監禁。他特別強調，即使部分涉案人士將案件上訴至歐洲人權法院，但法院也未能發現土耳其的司法程序有任何違法或不當之處。

艾烏勤亦坦言，雖然政府已經根除了該組織在土耳其國內的勢力範圍，但該組織領導人長年將自己偽裝成宗教傳教士，利用「跨宗教對話」、「寬容」與「教育」等溫和概念作為掩護，將追隨者滲透進土耳其的軍隊、警察、司法機構以及各個政府體系中。艾烏勤說，這些潛伏者十分狡猾且具危險性，近期警方甚至還查獲了70名成功偽裝長達十年的現役警官。FETÖ在國際間利用設立學校、建立生意連繫或非政府組織等形式作偽裝，暗中進行收集情報或進行洗黑錢等活動。鑑於FETÖ對於土耳其民主憲政的破壞，強調政府必須繼續保持高度警惕。

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