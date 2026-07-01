土耳其總統回擊以色列　稱加沙劊子手沒資格指控亞美尼亞屠殺

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）6月30日內閣會議後回擊以色列，因為以色列國會28日剛一致通過正式承認亞美尼亞大屠殺為種族滅絕。



埃爾多安直言：「沾7.3萬名（當中）多為婦孺的加沙無辜者鮮血的『劊子手』，就我國所作出的誹謗，毫不在意。我國歷史上沒有種族滅絕、沒有屠殺、沒有壓迫、也沒有殖民。」

他以土耳其在二戰期間收容逃避納粹迫害的猶太人為據，反指「那些誹謗土耳其和土耳其民族的人，看看自己歷史就最清楚」。

2025年6月25日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在荷蘭海牙舉行的北約峰會記者會上發表演說。（Reuters）

學界普遍視奧斯曼帝國期間導致逾100萬亞美尼亞人喪生的行動為20世紀首場種族滅絕，多個歐盟成員國及2015年歐洲議會反種滅決議均已承認。

上周，土耳其副總統耶爾德勒姆（Cevdet Yılmaz）已先定性以方舉動是「企圖掩飾自身罪行」。不少學者也認為以色列在加沙的行動構成種族滅絕，以政府強烈否認。