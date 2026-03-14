北約防空系統攔截伊朗襲土耳其導彈 埃爾多安：不會捲入伊朗戰爭
撰文：張涵語
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土耳其國防部3月13日（周五）表示，北約駐東地中海的防空系統已擊落第三枚從伊朗發射、瞄準土耳其的彈道導彈，土耳其已要求伊朗方面作出說明。對此，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，該國不會捲入伊朗戰爭，並已做好應對一切威脅的準備。
路透社報道，北約防空系統此前分別於3月4日和3月9日，擊落伊朗向土耳其發射的第一枚和第二枚彈道導彈。土耳其國防部稱，第一枚來襲導彈在飛向土耳其領空途中被擊落，而第二枚導彈則已進入土耳其領空。
埃爾多安周五表示，土耳其不會捲入伊朗和美國以色列之間的戰爭，但隨着第三枚朝土耳其發射的伊朗導彈遭攔截，土耳其已做好應對一切威脅的準備。
埃爾多安在齋月開齋晚宴上說，「在此過程中，我們正在採取一切預防措施，應對任何針對我國領空的威脅，就像我們昨晚所做的那樣。」他亦稱，「我們的首要任務是確保我國遠離這場戰火。」
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