世界盃．有片｜法國落敗惹球迷不滿引發街頭混亂　警拘至少200人

法國隊在世界盃準決賽中以0比2敗予西班牙後，包括首都巴黎在内等城市爆發街頭陷入混亂的事件，超過200人被捕。



英國《太陽報》報道，就在7月14日的比賽結束後，巴黎與里昂出現較嚴重混亂，其中至少有141人在巴黎被捕。根據警方向法國商業調頻電視台透露消息，原因與被拘者使用煙花發射筒向執法者與應急部門人員發射煙花有關。

此外，數百名支持者在里昂的貝勒庫爾廣場（Place Bellecourt）觀看比賽後，也爆發類似混亂。警方到場後使用催淚彈驅散人群，並且有人向警員投擲物品，垃圾桶也被縱火，地鐵站因騷亂事件一度關閉，有20人被捕。

報道引述法媒指，除了巴黎和里昂外，各地另有40人被捕。不過巴黎和里昂均未上報有人員受傷個案，也未出現重大財產損失。警方也稱讚大多數球迷在法國隊失利後表現克制。

2026年7月14日，法國巴黎，圖爲球迷在觀看世界盃法國對陣西班牙比賽時，臉上難掩震驚。（Reuters）

比賽當日恰逢法國國慶日，法國政府為保障安全於全國範圍內增派7萬名保安人員。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）賽前向BFMTV表示，當局會「保持高度警惕」，並準備「立即制止任何騷亂」，強調「任何失控行為都不會被容忍。」