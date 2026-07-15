世界盃｜若英格蘭打入決賽　傳施紀賢「快閃美國」觀賽再返英辭職

英國《泰晤士報》7月13日報道指，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）計劃在英格蘭足球隊闖入世界盃決賽後，於20日快閃美國觀看比賽，並趕在辭職日程開始前，再由美國回到英國，以便向英王查理斯三世（King Charles III）遞交辭呈。



英格蘭將在香港時間16日凌晨對決阿根廷，如果英格蘭能獲勝，將成為隊伍自1966年以來的首次晉級世界盃決賽，並能在19日於美國東部新澤西州迎戰西班牙。

2026年7月7日，土耳其安卡拉，圖爲英國首相施紀賢與挪威首相斯托爾各自身穿球衣合影。（Getty）

新澤西州與英國之間有5個小時的時差。報道指，時差使得這趟旅程在後勤安排上勉強可行，預料決賽將在當地時間19日下午3時開始，最遲應在下午6時結束（即英國時間晚上 11時）。隨後施紀賢將搭乘7個小時的夜間航班，預料於20日上午返回倫敦，並在11時於英國首相府發表任內最後一次演講，再前往白金漢宮會見查理斯三世。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）2026年6月22日在倫敦唐寧街宣布將於工黨選出新黨魁後辭去職務。施紀賢表示已於同日早上與英王查理斯三世通話，告知其決定。（Reuters）

報道引述消息人士透露，如根據這一計劃安排施紀賢去美國觀賽，則無需推遲原定20日舉行的辭職日程，但這計劃的最終細節仍在制定中。