世界盃｜西班牙前首相稱法國隊「沒有本地人」　遭批種族歧視

世界盃即將進入四強階段，兩支歐洲球隊西班牙與法國將爭奪其中一個決賽席位，兩隊過去都曾經贏得世界盃，因此今次碰頭成為不少人的話題。西班牙前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）賽前形容法國是厲害的對手，惟言詞間則帶有種族歧視成份，結果惹來批評。



《衛報》7月12日報道，拉霍伊在西班牙媒體《El Debate》撰文，提到法國是兩屆世界盃冠軍，上屆亦打入決賽，而對方在今屆賽事全勝，並且在目前的FIFA世界排名第一。

拉霍伊形容，法國擁有高水平的球員，但卻沒有法國人。他們有非常好的表現，因此相信這是一個厲害的對手。

西班牙前首相拉霍伊曾在2011至18年期間執政。（Reuters）

有關言論曝光後，外界將拉霍伊的講法與早前捲入歧視法國隊長麥巴比（Kylian Mbappé）的巴拉圭參議員Celeste Amarilla相提並論，現任西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）亦加入批評行列，他在社交平台X發文，指有人仍以姓、出生地或膚色審視他人。

桑切斯認為，其他人會根據一個人落地生根，以及奉獻社會的意願來定奪，例如踢足球、關懷長者，或是做生意等。西班牙就是屬於這些樂在其中的民眾，而非那些發表仇恨外國人可恥言論之人。

法國政壇紛紛譴責拉霍伊，內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）認為對方的言論完全不實，指法國是一個多元國家，任何人都有立足之地；社會黨領袖富爾（Olivier Faure）則稱，法國國家隊是由法國公民組成，重申法國不是一個種族國家，而是不分膚色或宗教。