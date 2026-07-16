日本上半年外國遊客微減2%　為5年來首跌　中國內地旅客大減逾56%

日本觀光局（JNTO）7月15日公布2026年1月至6月訪日外國旅客人次為2108萬，較去年同期下跌2.0%，為2021年新冠疫情以來首次上半年出現負增長。



日本《朝日新聞》報道，中國內地遊客赴日人數下降56.4%，至205.82萬人次，其中6月單月亦跌57.3%，主因是日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」，以及中方持續呼籲民眾自發避免赴日所致。

相比之下，受惠於日圓疲軟，來自其他地區的遊客人數表現理想：韓國以567萬人次居首，台灣397萬人次，美國182萬人次。香港方面，6月單月有21.43萬人次，2026年上半年合計129.8萬人次，對比2025年上半年增加2.2%。

2025年3月8日，日本東京，全日空航空 (ANA) 的客機停泊在羽田機場。（Getty）

日本政府訂下2030年訪日旅客達6000萬人次的目標。2025年全年錄得4268萬人次，創歷史新高，惟要實現目標仍需進一步增長。

另外，日本觀光局同日公布4月至6月旅行消費額，中國內地旅客消費大減48.8%，但其他地區消費增長均超過了去年同期水平，整體微升0.2%至2.5萬億日圓（約1200億港元），創同期歷史新高。