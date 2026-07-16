西班牙與英屬直布羅陀解除陸路邊境管制　118年邊境圍欄遭拆除

英國和歐盟、西班牙7月14日簽署有關英屬直布羅陀的條約，正式取消直布羅陀與西班牙之間逾百年的陸路邊境管制，實現人員自由流動，協議已於15日午夜生效。與此同時，自1908年以來一直將兩地分隔開來的邊境圍欄也遭拆除。



路透社及英國《衛報》報道，這項協議經過長達長達四年多的談判才得以達成。

該協議取消了兩地之間的邊境管制和海關檢查，並讓西班牙在直布羅陀機場和港口執行歐盟神根區（Schengen）的邊境安排。直布羅陀居民可憑居留證前往西班牙，無需在護照上蓋章；西班牙公民則可憑政府核發的身份證件入境直布羅陀。

2026年7月15日，歐盟、西班牙與英國簽署有關英屬直布羅陀邊境的條約後，直布羅陀與西班牙之間的邊境圍欄被拆除，人們得以簡單步行進入直布羅陀。（Reuters）

直布羅陀於1713年由西班牙割讓給英國，如今當地僅有約4萬居民，嚴重依賴每天進入該區的1.5萬名西班牙勞工。報道指，這項協議旨將便利人員和貨物的流動，使那些勞工不必再花長時間過境。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）15日訪問西班牙邊境小鎮拉利內阿-德拉康塞普西翁（La Línea de la Concepción），見證分隔該國與直布羅陀最後一段邊境圍欄的拆除。

2026年7月15日，歐盟、西班牙與英國簽署有關英屬直布羅陀邊境的條約後，工人們在直布羅陀拆除了該地和西班牙之間的邊境圍欄。（Reuters）

桑切斯表示：「直布羅陀圍欄—歐洲大陸的最後一道牆已經倒塌，我們得以邁向共存與共同繁榮的新時代......它也開啟西班牙和英國關係的新篇章。」