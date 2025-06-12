英國與歐盟達成協議　簡化直布羅陀與西班牙過境安排

英國周三（6月11日）與歐盟就一項邊境協議達成一致，英國海外屬地直布羅陀（Gibraltar）將開放與西班牙的邊界，取消與歐盟的護照管制，並加入歐盟關稅同盟，意味將首次有效加入歐盟的申根免護照區，簡化每日須過境工作的1.5萬勞工的過境程序，他們今後可憑居留卡過境而無需此前的經護照上蓋章才能通行，而西班牙公民可憑身份證過境前往直布羅陀。



這份協議旨在方便西班牙與英屬直布羅陀人員往來，而飛抵直布羅陀機場的人員在過境時，需要分別向兩地官員出示護照才能通行。

英國自2020年正式脫歐後，直布羅陀的區域地位與接壤西班牙的邊境問題一直處於談判之中，西班牙與直布羅陀接壤邊境還築起圍欄，該地位於西班牙南部，土地面積約為6.5平方公里，是澳門土地的1/5大小。

歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）當日稱該協議是「真正的歷史性里程碑」，將消除過境人員和貨物的「所有物理障礙、檢查和控制」，同時帶來法律上的確定性。

直布羅陀是英國唯一與歐洲大陸相連接的領土，也是14個領土中最小的一個，只比香港油尖旺區大一點。（unsplash／michal-mrozek）

英國外交部表示，過境方式將採用英國與法國警方在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）火車站類似的過境模式，這個火車站就是連接英國與歐洲交通的歐洲之星列車的始發車站