伊朗前總統否認遭以色列策反　批美媒報道失實：是對伊民族心理戰

伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）辦公室7月14日發表聲明，否認《紐約時報》報道指以色列情報組織摩薩德曾試圖招攬他、以及他正被軟禁的說法，稱有關指控「完全虛假」，是對整個伊朗民族進行心理戰。



據辦公室聲明，伊方批評《紐約時報》的相關報道內容荒謬，如同荷里活式的虛構情節，企圖利用當前伊朗的局勢來混淆公眾輿論，「軟禁」之說亦是其為支撐該荒謬主張而編造。

2026年7月14日，伊朗前強硬派總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）在德黑蘭大清真寺出席已故最高領袖哈梅內伊的追悼會。（Getty）

《紐約時報》周一報道，摩薩德過去數年試圖說服艾哈邁迪內賈德與以色列合作，視他為潛在伊朗領袖人選，更稱他現被軟禁。報道又指，以方在美以對伊戰事開始後，曾試圖將他帶離德黑蘭以換取政權更替、扶他上位。

報道指，以軍2月28日空襲艾哈邁迪內賈德大院，擊中其保鏢使用的建築及其防彈車，一輛黑色標緻車戰後駛至接走他送往境內秘密安全屋，美方及伊方官員稱司機為摩薩德人員。報道又稱以方近年秘密支付其房租旅費，並在匈牙利首都布達佩斯等地多次境外會面。

伊朗前總統艾哈邁迪內賈德2024年6月2日在德黑蘭登記參選總統（Reuters）

艾哈邁迪內賈德2005至2013年任伊朗總統，上週才在已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）葬禮亮相，是美以開戰以來首次公開露面。