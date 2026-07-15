美媒曝美以密謀扶植伊朗前強硬派總統　立場變色龍恐為高風險棋子

《紐約時報》7月14日獨家揭露了以色列秘密招募伊朗前強硬派總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad） 的內幕，以方甚至派出其最高級間諜前往匈牙利首都布達佩斯與他會面，希望待時機成熟的時候扶植其成為伊朗新領袖。但內賈德辦公室周三已對報道作出否認，稱報道是針對公眾「心理戰」的典型例子。



所謂「空穴來風」，這位昔日秉持激進反西方立場、揚言「將以色列從地圖上抹去」的伊朗政客，事實上在過去多年也曾展露出其「政治變色龍」的投機本質。



據紐時報道，艾哈邁迪內賈德曾於2024年被邀請至布達佩斯盧多維卡大學（Ludovika University of Public Service）參加一場氣候變化會議。但會議是有意安排且邀請訪問也僅為一個幌子，背後的真實目的是為了讓內賈德在布達佩斯與以方情報人員進行秘密會談。

時任以色列間諜負責人、前摩薩德局長巴爾內亞（David Barnea） 據報親自前往布達佩斯與內賈德會面，甚至在當時加沙戰爭最激烈時期缺席了與內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu） 的安全磋商，將注意力全數集中在內賈德身上。

隨後2月28日美以戰爭爆發。摩薩德特工在以色列空襲發生後，將內賈德從住所轉移，冀啟動推翻現政權並扶植其上台的計劃。 然而，據稱內賈德對這場「瘋狂」的營救行動感到不滿，並對扶持他上台的計劃感到失望。報道引述伊朗官員稱，他「在神秘的情況下」離開了安全屋，此後已被伊朗革命衛隊情報部門拘留軟禁。

2021年5月12日，伊朗前強硬派總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）在伊朗內政部大樓舉行的新聞發布會上宣讀聲明，此前他已登記成為6月18日總統選舉的候選人。（Getty）

為何從強硬派到傳出「背叛」?

內賈德於2005年至2013年間擔任伊朗總統，他曾誓言要消滅以色列，又公開否認納粹大屠殺並大幅重啟推進核計劃；他還在2009年下令暴力鎮壓反對其連任的抗議活動。

2013年的總統任期結束，似乎成為了他「變節」的轉折點。卸任後，內賈德開始緩和他先前強硬的立場，並努力提高英語水平，甚至在布達佩斯用英語發表演講。而作為一個曾經實施暴力鎮壓的人物，內賈德竟亦開始批評伊朗政權對示威運動的殘酷鎮壓。

而他在總統任職末期與最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei） 關係亦開始惡化，也導致他逐漸被保守派邊緣化，並分別在2017、2021、2024年三次遭取消總統競選資格。

紐時報道指，競選資格的取消，讓內賈德對伊朗體制感到失望。而據內賈德的一位密友透露，內賈德隨後便開始萌生藉助外國勢力成為伊朗未來領導人的想法，以重奪權力。

作為強硬派的前總統艾哈邁迪內賈德曾與哈梅內伊發生衝突。（Reuters）

「政治變色龍」難成可靠扶植者

其實，內賈德善變的習性早已有跡可循。2005年，內賈德首次當選總統時，其競選綱領就包括打擊貪腐、改善經濟、解決社會正義和失業問題，以及為民眾創造更多機會。

然而，他上台後並未兌現諾言。社會失業率仍居高不下，通貨膨脹愈演愈烈，面臨國際制裁的伊朗人民在水深火熱的經濟中每況愈下，對內賈德的執政也開始怨聲載道。而2009年選舉後的暴力鎮壓，則嚴重損害了內賈德政權的合法性，甚至連其部分支持者都對他感到失望。

另外，內賈德也曾在2016年表示，為避免國家內部出現分裂，他接受最高領袖哈梅內伊的勸告，宣布不會參加隔年的總統選舉。但翌年他卻違背先前的承諾，在沒有給出任何解釋的情況下登記參加當年的總統大選，但最終遭到負責審查候選人的憲法監護委員會取消參選資格。

內賈德現今再傳出「見風使舵」，轉態與死對頭以色列合作，並不太過讓人稱奇。回顧內賈德此前頻繁變卦的政治生涯，即便美以此次真有令其變節的能耐，也應該充份意識到這位伊朗政客只不過是一個危險的扶植對象。若果他能為了重返權力核心而背離過往強硬激進立場，明天同樣可能為其他利益再次改弦易轍。

2026年7月14日，伊朗前強硬派總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）在德黑蘭大清真寺出席已故最高領袖哈梅內伊的追悼會。（Getty）

伊朗局勢最深刻的其中一個教訓是「內奸」

猶記得，以色列國防軍（IDF）於今年2月底宣布在針對伊朗的協同打擊行動中，成功滲透伊朗安全高層，擊斃包括最高領袖哈梅內伊在內的逾40名政權高級官員。此次被以方稱為現代戰爭史上最大規模之一「斬首行動」的日間突襲，關鍵在於以情報部門成功打入伊朗安全階層內部。

當時，有分析經已指出，去年「12日戰爭」伊朗就領教了內奸的可怕。但很可惜伊朗最高層周邊還是充滿內奸。不得不說，中情局、摩薩德近年已在伊朗境內進行成功的滲透。

內賈德在哈梅內伊死後也曾說，伊朗曾組建了一個反間諜機構，但完全沒有查出什麼問題，再查卻發現反間諜機構負責人就是以色列間諜，他手下還有至少20名雙重間諜。如今，內賈德本人也傳出「變節」，似乎也並非完全沒有任何可能。