美媒：特朗普開戰情室會議密謀升級打擊 施壓伊朗重返談判桌
撰文：林嘉敏
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美媒引述知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日在戰情室召開軍事會議，商討範圍更廣的戰略打擊方案，擬升級軍事行動逼迫伊朗開放航道、接受美方核議題要求。
Axios引述知情人士透露，副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、中情局長拉特克利夫（John Ratcliffe）等高級官員均出席會議。
會議前，特朗普表示未來三天將「重擊」伊朗，並聲稱下周將炸毀其發電廠、橋樑等基礎設施等，以此敦促伊朗重返談判桌。隨後，特朗普又稱美方正密切關注伊朗在「十字鎬山」（Pickaxe Mountain，又名「Kuh-e Kolang Gaz La」）的核活動，並威脅稱「哪怕只有一點點活動，我們也會出手，而且會狠狠打擊。」
會議召開之際，美軍已連續4天空襲伊朗南部沿海與霍爾木茲海峽周邊軍事目標。面對美方施壓，伊朗持續反擊，向約旦、科威特、巴林的美軍基地發射導彈與無人機。
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