美媒：特朗普傾向擴大對伊軍事行動　選項包括奪取哈爾克島

美國媒體7月15日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前一晚與助手們商議後，傾向進一步擴大美國在伊朗的軍事行動。報道指出，討論的選項包括加強空襲、向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的伊朗領土派出地面部隊，又或轟炸「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的地下核設施。



2026年2月25日，衛星圖像顯示伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個石油碼頭。（Reuters）

美國《華爾街日報》報道，特朗普已聽取高級官員關於下一步可能行動的簡報，並於14日晚召開了戰情室會議，討論包括派遣地面部隊，奪取伊朗石油基建樞紐——哈爾克島（Kharg Island）的可能性。

美國官員透露，會議亦曾討論佔領霍爾木茲海峽附近的其他島嶼，包括阿布穆薩島（Abu Musa）、大通布島（Greater Tunb）和小通布島（Lesser Tunb），以加強航運路線安全，以及藉此打擊伊朗軍事目標。

2026年6月30日，衛星影像顯示位於「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的核設施隧道入口。 （Vantor/Handout via REUTERS）

至於另一個選項是打擊「十字鎬山」，該處據指是伊朗的地下核設施。該設施位於山體數百米深，擊中難度極高。此外，美軍仍可對伊朗更多目標實施空襲，包括能源設施。

報道指出，特朗普尚未就有最終決定。但一些美國官員認為，特朗普不願派遣地面部隊，且仍有可能選擇外交途徑。