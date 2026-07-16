美媒：特朗普傾向擴大對伊軍事行動 選項包括奪取哈爾克島
撰文：蕭通
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美國媒體7月15日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前一晚與助手們商議後，傾向進一步擴大美國在伊朗的軍事行動。報道指出，討論的選項包括加強空襲、向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的伊朗領土派出地面部隊，又或轟炸「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的地下核設施。
美國《華爾街日報》報道，特朗普已聽取高級官員關於下一步可能行動的簡報，並於14日晚召開了戰情室會議，討論包括派遣地面部隊，奪取伊朗石油基建樞紐——哈爾克島（Kharg Island）的可能性。
美國官員透露，會議亦曾討論佔領霍爾木茲海峽附近的其他島嶼，包括阿布穆薩島（Abu Musa）、大通布島（Greater Tunb）和小通布島（Lesser Tunb），以加強航運路線安全，以及藉此打擊伊朗軍事目標。
至於另一個選項是打擊「十字鎬山」，該處據指是伊朗的地下核設施。該設施位於山體數百米深，擊中難度極高。此外，美軍仍可對伊朗更多目標實施空襲，包括能源設施。
報道指出，特朗普尚未就有最終決定。但一些美國官員認為，特朗普不願派遣地面部隊，且仍有可能選擇外交途徑。
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