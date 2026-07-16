美軍對伊朗展開日內第二輪攻擊：油輪違封鎖命令遭導彈擊中｜有片

美國與伊朗持續互攻，美國中央司令部（CENTCOM）7月15日表示，他們在美國東部時間下午3時，對伊朗發動日內第二波打擊行動。美軍之後指，他們當日對伊朗實施海上封鎖期間，美軍戰機在波斯灣（又名阿拉伯灣，Arabian Gulf）向一艘駛往伊朗、違抗封鎖命令的油輪發射導彈，使其失去航行動力。美軍同日早上曾襲伊方在大通布島（Greater Tunb Island）上的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射陣地。



路透社報道，中央司令部表示，當日第二波打擊的目標是伊朗用於威脅自由通過霍爾木茲海峽船隻的軍事設施。

半島電視台引述伊朗媒指，伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）、阿瓦士（Ahvaz）、恰巴哈爾港（Chabahar）等地再次傳出爆炸聲。

美軍：一油輪違抗美方封鎖命令 戰機出動「地獄火」導彈打擊

美國中央司令部其後聲稱，美軍15日對伊朗實施海上封鎖期間，發現懸掛庫拉索國旗、未裝載貨物的M/T Belma號油輪穿越國際水域駛向哈爾克島。

美國中央司令部指，由於該油輪無視多次警告，試圖突破美方的封鎖，美軍戰機因此向它的煙囪發射「地獄火」（Hellfire）導彈，使其失去航行動力。該船目前已無法再駛往伊朗。

據美方說法，自美國對伊朗封鎖於14日恢復的前24小時內，兩艘商船遵守美軍命令改道而行，一艘不遵守規定的船隻則被美軍擊中而失去行動能力。

美軍發動第二波攻擊前約9小時，美軍已曾對伊朗發動持續90分鐘的首輪打擊，美方事後指美軍出動精確制導彈藥，攻擊在大通布島上的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射陣地，行動進一步削弱伊朗在霍爾木茲海峽襲擊商船的能力。

大通布島位於霍爾木茲海峽，伊朗1971年從後來的阿聯酋手中奪取，該島被視為海峽中的戰略要地。

這是美軍連續第5天攻擊伊朗，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）7月15日則表示，已針對位於巴林（Bahrain）的美國第五艦隊發動襲擊，打擊其指揮控制、後期、燃料以及軍備設施，並稱此舉是作為回應美國在印度洋的行動、控制霍爾木茲海峽和限制航運路線的回應。