伊波拉｜民主剛果已逾2000宗確診　美國禁21天內到訪當地公民入境

剛果民主共和國伊波拉疫情確診病例已達2,011宗，當中包括754宗死亡病例。當地疫情中心地區的醫護人員因欠薪和工作條件惡劣而開始罷工。另外，美國國務院7月15日表示，鑑於民主剛果爆發伊波拉疫情，美國已實施相關限制措施，禁止在過去21天內到過該國的美國公民與國民搭乘商業航班入境美國。



綜合外媒報道，民主剛果東北部伊圖里省（Ituri）布尼亞綜合醫院的醫護人員周三開始罷工，並封鎖醫院入口。他們表示，自疫情爆發以來，醫護人員不僅工作條件極為艱苦，並且沒有收到任何報酬。

而在伊圖里省的拉瓦姆帕拉綜合醫院，此前周一亦發生數十名醫護人員罷工事件，表示他們已數月未領到工資。

無國界醫生表示，此次疫情是有紀錄以來規模第三大、成長最快的伊波拉疫情。世界衛生組織週二警告稱，官方公佈的死亡人數可能是官方記錄數字的兩到四倍。

2026年6月18日，剛果民主共和國醫護人員在東部一處難民營，協助埋葬疑似感染伊波拉（Ebola）疫情的死者。（Reuters）

對於美國禁止入境的新措施，曾領導美國應對2014至2015年西非伊波拉疫情的美國疾病管制與預防中心（CDC）前高級官員傑尼根（Daniel Jernigan）日前表示，使用「禁止登機」政策阻止感染伊波拉風險極低的美國公民回國，這種做法「史無前例」。

傑尼根稱，「這項政策的改變或將醫療和公共衛生責任轉移到第三國，可能會鼓勵旅行者隱瞞行程或接觸史，並且會使美國疫情應對人員的招募更加困難。」