特朗普：伊朗同意釋放一名遭錯誤拘留美國公民　感謝伊方善意姿態

美國總統特朗普（Donald Trump）7月15日在社交平台發文稱，伊朗已同意釋放一名自2024年12月以來被「錯誤拘留」的美國公民，並對伊朗的善意之舉表示感謝。



特朗普周三稱，「伊朗已允許一名美國公民離開該國。這名美國公民於2024年12月在『瞌睡喬』拜登（Joe Biden）的總統任期內被錯誤拘留。她目前已安全離開伊朗，身體狀況良好。美國感謝伊朗的善意之舉！」

據《衛報》報道，該女子名為卡拉里（Dena Karari），擁有美國與伊朗雙重國籍。她的律師根瑟（Jared Genser）亦在社交媒體上宣布這一消息。

根瑟表示，卡拉里在2024年探望家人後被禁止離開伊朗，但現在她已安全返回美國。他補充說，「如果沒有總統非凡而不懈的努力，這一切都不會發生。」

據悉，卡拉里於2024年12月首次遭伊朗被捕入獄並禁止離境，後來獲釋。她目前就職於一家美國科技公司，並在伊朗經營一家慈善機構，幫助貧困兒童。