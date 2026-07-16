德黑蘭市中心現特朗普躺棺木大型廣告稱：我們將殺死特朗普

伊朗首都德黑蘭市中心日前掛起一幅美國總統特朗普（Donald Trump）躺在棺木內的大型廣告版。



廣告版位於革命廣場，畫面顯示特朗普躺在一副黑色棺材，上半身露出；特朗普雙眼緊閉、嘴巴緊閉且頭髮凌亂。他的雙手搭在凸出的腹部上方，他的雙腳筆直向上。

棺材上還潑灑上白色的塗鴉，用波斯語和英語寫着「我們將殺死特朗普」。這種字體讓人想起在哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的追悼會上，哀悼者可以用粉筆在黑板牆上寫下悼詞。

資料照片：2026年5月17日，在伊朗德黑蘭，人們駕車經過一塊反美廣告牌，廣告看板上描繪了美國總統特朗普和霍爾木茲海峽。（Reuters）

塗鴉上還寫着「紀念米納布（Minab）的孩子們」，指的是伊朗南部城市米納布；2月28日，當地一間小學遭到空襲，造成至少170名師生喪生。那次襲擊與附近伊朗海軍基地遭到襲擊同時發生；美國官員其後表示，初步調查結果表明，美軍的瞄準錯誤是造成這次襲擊的原因。

革命廣場上出現的威脅性畫面並非新鮮事：今年1月，廣場的廣告版位顯示了對一艘美國軍艦的攻擊，血跡斑斑，形似美國國旗的條紋。但有美媒指出，雖然類似的廣告在過去幾周也反覆出現，但如此駭人的形式出現還算罕見。