皮尤調查：多國對華好感超越美國　指習近平比特朗普更可靠

美國民調機構和智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）7月15日發布一項最新調查顯示，多數國家首度出現對華觀感超越美國的情況，全球民眾對中國好感度持續升至歷史新高。其中，受訪者對中國國家主席習近平的信心高於美國總統特朗普（Donald Trump）。



上述調查覆蓋36個國家、超過4.2萬名受訪者，多達25國民眾對中國好感度高於美國。其中意大利、西班牙、印尼、尼日利亞等國刷新對華正面觀感紀錄；僅波蘭、韓國、日本等6個美國傳統盟友維持親美立場，顯示不少國家已扭轉固有印象。

在受訪者眼中，雖認為美國更尊重個人自由，但卻出現政局動盪、政策反覆；反觀中國較少干涉他國內政，外交形象更穩定、可預測，因而其全球好感中位數持續上升。研究顯示，連美國的鄰國加拿大和墨西哥，對中國的看法也比美國更為積極。

2026年7月5日，美國民調機構和智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，全球民眾對中國好感度持續升至歷史最高，首度出現多數國家對華觀感優於美國的情況。（Pew Research Center）

研究還發現，中等收入國家對華態度友好，富裕國家中僅新加坡對中國抱有很高的積極態度。在領導人信任度層面，全球民眾對兩國領導人整體信任度雖普遍不高，但習近平的國際認可度明顯勝出。

皮尤全球態度研究副主任兼研究員Laura Silver指出，這是該組織追蹤全球民意近20年來，中國的正面形象首次超越美國。她分析說，這項轉變是在新冠疫情影響逐漸消退、同時全球對美觀感急劇惡化的背景下發生的。她稱：「戰爭的爆發與外界認為『美國未能對和平與穩定做出貢獻』之間存在直接聯繫，這導致人們對特朗普的信心下滑。」

此外，特朗普此前要求控制格陵蘭島、美軍突襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），以及美國對加沙地帶以哈戰爭的處置方式，均導致美國在多國的支持率跌至低谷。相比之下，中國被視為更可靠的合作夥伴，更有可能被認為對全球和平與穩定做出了貢獻。