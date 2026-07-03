美國通報中美外長通話　魯比奧強調「建設性戰略穩定關係」重要性

中國外交部長王毅6月30日與美國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話時表示，台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務。美方7月2日發聲明證實2人曾通話，並指魯比奧曾討論「建設性戰略穩定關係」的重要性。



據美國務院網站，聲明引述魯比奧指出，他按照美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所概述的原則，與中方討論了建立基於公平對等且具有戰略穩定建設性雙邊關係的重要性，惟未提及兩人通話的確切時間。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

新華社此前發通稿，披露王毅6月30日與魯比奧通話。前者表示，為未來3年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引、明確發展方向，構建建設性戰略穩定關係是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所系。雙方應排除干擾，克服障礙，沿着這一正確方向堅定走下去。

王毅指，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識轉化為具體的政策和切實的舉措。構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，需要付諸行動，相向而行，久久為功。

2026年2月13日，中國外長王毅與美國國務卿魯比奧在德國慕尼黑會面（Pool via REUTERS）

王毅強調，雙方為達上述目的，要拉長合作清單，打造更多積極議程，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。雙方也一致認為，兩國外長此次通話是積極、建設性的，同意共同落實好兩國元首達成的重要共識，繼續以靈活方式保持溝通。