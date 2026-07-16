外媒：內塔尼亞胡7.18訪美國　將出席已故美參議員格雷厄姆葬禮

路透社7月15日引述一名以色列高級官員指，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將於18日訪問美國，未知會否與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤。以色列媒體提到，內塔尼亞胡預計會逗留美國至21日，將出席已故美國共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的追悼會及葬禮，後者生前曾大力支持以色列。



《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）等以媒15日報道，如果內塔尼亞胡這次出訪的消息屬實，將是他自伊朗戰爭於2月28日爆發以來，首次正式訪問美國，預計以色列總理辦公室將於同日稍後進一步公布相關出訪行程的細節。

2025年12月29日，美國佛羅里達州棕櫚灘，總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）後，在記者會上與對方握手。（Reuters）

該以色列高級官員，內塔尼亞胡希望在訪美期間與特朗普會晤。不過，一名美國官員14日表示，2之間沒有會晤的安排。

另外，以媒指出，內塔尼亞胡這次出訪的主要目的是參加格雷厄姆的葬禮，但其葬禮的確切日期尚未被公布。

2023年4月17日，美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）在耶路撒冷會晤以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Getty）

格雷厄姆於7月11日晚上突然因病離世後，內塔尼亞胡對此表示悲痛，稱對方為以色列的好朋友，也是其摯友。他表示：「（格雷厄姆）深知以色列和美國的安全密不可分。他畢生致力於捍衛美國，鞏固美以聯盟，捍衛自由世界。」