破紀錄熱浪席捲美加　逾1億人處於高温預警　英國極端氣候成常態

一股破紀錄的熱浪7月14日從美國西部山區向美國東部及加拿大蔓延，導致超過1億人處於高温預警之下。



炎熱乾燥的天氣也助長了加拿大安大略省西南部和明尼蘇達州北部的猛烈山火；預計未來幾天，美國中西部和東北部的空氣質量將會惡化。

2026年7月15日，加拿大安大略省西北部山火煙霧伴隨強烈熱浪籠罩天空，一名騎自行車的市民帶著口罩。（Reuters）

美國多地氣温預計將飆升至32至37攝氏度，甚至接近38攝氏度。在加拿大渥太華及多倫多，星期二最高氣温預計將達到38攝氏度。

加拿大環境與氣候變化部說，炎熱潮濕的空氣也可能導致空氣質量惡化，並使「空氣質量健康指數」逼近高風險水平。

星期二上午，蒙特利爾的天空一片泛黃，這是由於魁北克省北部和安大略省西北部的森林大火飄來煙霧所致。

7月14日，衛星圖像顯示，加拿大野火引發大量煙霾飄向美國東海岸。（Reuters）

預計本周末氣温將有所下降，但「熱穹頂」現象將在本月持續籠罩美國西部山區。「熱穹頂」指高層大氣熱高壓停滯並與附近低壓形成「Ω」型環流，將熱空氣封閉在區域內，阻止冷空氣進入，導致温度持續升高並引發極端熱浪。

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英國極端氣候日益成為「常態」

英國氣象局星期三發布年度報告說，極端氣候在英國正日益成為「常態」，與上世紀典型的英國天氣相比，如今英國的氣候已發生顯著變化，氣温持續升高，極端天氣事件頻發。倫敦氣温超過30攝氏度的天數比上世紀80年代多了三倍。去年也是英國有記錄以來最熱的一年。

2026年6月27日，英國倫敦，持續熱浪來襲，英格蘭東南部仍維持琥珀極端高温警告。（Reuters）

報告指出，自1980年代以來，英國氣温每10年上升約0.25攝氏度，從沿海到高地無一處不受影響。以倫敦所在的英格蘭東南部為例，最熱日子裏的氣温比過去高了4.5攝氏度。熱浪也在向北蔓延，侵蝕寒冷的山頂。

目前英國及西歐大部分地區正遭受三輪致命熱浪襲擊。屢創新高的氣温給電網、交通運輸和醫療體系帶來壓力，擾亂了歐洲各地民眾的日常生活。

歐洲各國都遭受熱浪侵襲：

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】