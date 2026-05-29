聯合國示警：未來五年極端高溫逐漸成新常態 2027年恐破歷史記錄
撰文：中天新聞網
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聯合國專業機構「世界氣象組織」（WMO）5月28日發表最新全球氣候預測報告，顯示未來5年即2026至2030年的全球平均氣溫，將在持續逼近歷史最高紀錄的極高水平上推移，平均氣溫將比工業革命前高出1.3至1.9度。
WMO：未來5年高溫恐成新常態
日本《共同社》報導，根據WMO公佈的報告顯示，2026年至2030年中，各年度全球平均氣溫，預計將比工業革命前高出攝氏1.3至1.9度，顯示長期全球暖化趨勢仍未減緩。
報告並指出，在2026至2030年間，至少有一年全球均溫升幅，突破攝氏1.5度的機率高達91%，而打破2024年歷史高溫紀錄的機率，也高達86%。WMO指出，若南美洲沿岸再度出現海水異常升溫的「厄爾尼諾現象」（El Niño），2027年甚至可能刷新全球高溫紀錄。
報告表示，氣候變遷影響目前已在全球多地浮現，歐洲就近期遭遇異常高溫侵襲。根據《英國廣播公司》（BBC）報導，倫敦５月26日氣溫飆至攝氏35.1度，創下當地歷來5月最高溫紀錄。根據2015年簽署的《巴黎協定》，希望將全球升溫長期控制在工業革命前1.5度以內，但科學界普遍認為，這反映極端高溫正逐漸成為新常態。
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