聯合國示警：未來五年極端高溫逐漸成新常態　2027年恐破歷史記錄

聯合國專業機構「世界氣象組織」（WMO）5月28日發表最新全球氣候預測報告，顯示未來5年即2026至2030年的全球平均氣溫，將在持續逼近歷史最高紀錄的極高水平上推移，平均氣溫將比工業革命前高出1.3至1.9度。



WMO：未來5年高溫恐成新常態

日本《共同社》報導，根據WMO公佈的報告顯示，2026年至2030年中，各年度全球平均氣溫，預計將比工業革命前高出攝氏1.3至1.9度，顯示長期全球暖化趨勢仍未減緩。

示意圖（Unsplash@Tom PREJEANT）

報告並指出，在2026至2030年間，至少有一年全球均溫升幅，突破攝氏1.5度的機率高達91%，而打破2024年歷史高溫紀錄的機率，也高達86%。WMO指出，若南美洲沿岸再度出現海水異常升溫的「厄爾尼諾現象」（El Niño），2027年甚至可能刷新全球高溫紀錄。

報告表示，氣候變遷影響目前已在全球多地浮現，歐洲就近期遭遇異常高溫侵襲。根據《英國廣播公司》（BBC）報導，倫敦５月26日氣溫飆至攝氏35.1度，創下當地歷來5月最高溫紀錄。根據2015年簽署的《巴黎協定》，希望將全球升溫長期控制在工業革命前1.5度以內，但科學界普遍認為，這反映極端高溫正逐漸成為新常態。

延伸閱讀：日媒揭「風扇仔爆炸4大前兆」 充電有這情況留神

+ 13

延伸閱讀：

老鼠、蟑螂怎麼防？ 專家列三類住宅易成「病媒宅」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】