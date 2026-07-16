特朗普將發表全國演講　美媒：或披露中方涉干預美國大選一事

美國總統特朗普（Donald Trump）將於7月16日晚間（香港時間周五早上9時）黃金時段發表全國演講，美媒哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報道稱，預計其演講將提及中國涉嫌干預2020年美國大選一事，但該演講內容先前並未進行過通報。



報道指，預計總統內閣成員將出席此次黃金時段的演講。受邀者包括中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FIB）、國家情報總監辦公室和國土安全部的負責人，以及其他機構及工作人員；部分內閣成員因行程衝突將無法出席。

據路透社報道，特朗普屆時或會披露在其首個任期內搜集並分析的情報。消息人士表示，有關情報屬於機密資料，提及中方是否有意圖或能力干預美國大選，但情報並未有顯示中方有操控投票或改變選票。

2026年7月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi）舉行雙邊會談。（Reuters）

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）日前被問及總統演講內容時，她表示：「與往常一樣，匿名消息人士正在猜測特朗普總統周四晚間演講的內容。事實上，目前尚無人知曉特朗普總統最終會說什麼，因此每個人都應該關注此次演講。」

特朗普本週稍早宣布黃金時段講話一事，但並未透露太多內容細節。不過，特朗普曾暗示演講將聚焦於選舉，特朗普一直批評2020年大選屬黑箱作業，有外國勢力干擾投票，令他輸給民主黨的拜登。

中方過去曾多次表明，美國大選屬美國內政，中方無意、亦從未干預，強調美國國內一些人應立即停止將中國納入美國國內政治的把戲。