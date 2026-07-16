日本護士涉糞便混入輸液管致75歲男患者死亡　警方以故意殺人拘捕

日本千葉縣警方7月15日逮捕一名51歲女子古川美由紀，涉嫌故意殺人。報道指，該女子為一名醫院護士，她涉嫌將糞便混入一名患者的輸液管，導致該名75歲男患者翌日因敗血症身亡。不過，該名女子已於偵訊中全數否認犯案，警方目前正對案件進行進一步調查。



朝日新聞報道，事發於今年1月30日清晨約3時55分，嫌犯在千葉縣柏市小青田地區一間綜合醫院當夜班，擔任樓層護理負責人。她疑似將人體糞便混入一名住院老翁的輸液管，導致患者突發病情惡化，於隔日晚上不幸離世。

事後，院方人員察覺狀況異常，質疑針水遭混入異物，於2月1日報警處理。報道指，嫌犯已於今年2月從這家醫院辭職。

據日媒2026年7月15日報道，51歲護理師古川美由紀涉嫌在今年1月30日清晨，在日本千葉縣一間綜合醫院值班時，將糞便混入患者吊針輸藥管，導致75歲男性老翁敗血症身亡。警方現以殺人罪將其逮捕。圖為事發醫院（NHK）

經警方調查後，證實輸液管內的褐色殘留物為人類糞便；司法解剖證實，老翁死因為感染引發肺部敗血症、多重器官衰竭。警方之後透過監視器畫面與現場調查，鎖定古川美由紀為涉案嫌疑人。

目前，涉事醫院發聲明證實，「前護士古川美由紀因為涉嫌殺人被捕」，坦言事件引發大眾不安，向公眾致歉並嚴厲譴責該行為，承諾全力配合調查、防止類似事件重演。