美國5歲童逃離「地獄屋」　遭囚禁逼房內排泄　3監護人涉虐童被捕

美國賓夕法尼亞州發生虐童事件，一名身上僅裹著一張沾滿尿漬綠色毯子的男童於7月10日早晨在街道上遊蕩，引來附近居民注意及報警。警方調查發現男童長期遭囚禁在一間住宅的臥室內，期間受到虐待，現場牆壁、窗戶滿是糞便，遍地垃圾，環境髒亂令人作嘔。



警方拘3人

《紐約郵報》報道，事發上午7時左右，有當地居民在街上發現事主，隨後報警並將他送醫檢查。警方隨後追查到案發地附近一間老舊住宅，拘捕其中3人並指控他們犯下危害兒童福利罪（endangering welfare of the children），指屋內環境惡劣，堆滿垃圾，數百隻蒼蠅飛舞，由於大量雜物堆積，屋內的活動空間非常有限。

2026年7月10日，圖爲一宗懷疑虐待兒童案的事發住宅外一景，警方拘捕3名涉案監護人。（X@IAmyLeigh）

報道指，警方隨後搜查到一間據信為涉事男童的臥室，稱臥室裝有嬰兒柵欄門，為防止事主出逃還用塑膠扎帶、膠帶與木板對門框進行改造，地板上散落垃圾與各種兒童玩具，還指事主有大約90%的時間都是遭禁閉，僅由屋內3名監護人透過柵欄縫隙，餵食穀物棒、麥片、果汁與牛奶。據悉他們每周只給男孩洗1次澡，有時甚至超過1週才洗1次。

此外，一名監護人向警方交代，男童有時連續3天都無法離開房間，只能在室內排泄，導致糞便塗滿牆面；另一名監護人則供稱，每次放男童出來都必須剪斷柵欄上的5至10條束帶，之後再重新綁上。