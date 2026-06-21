英國男將3歲童拋入動物園鱷魚區　目擊者：2看護低頭睇手機未留意

英國劍橋郡（Cambridgeshire）一個動物園6月18日發生駭人事件，一名30歲男子涉將一名不相識的3歲男孩拋進鱷魚區，導致男童重傷，疑犯被捕後獲准保釋。英媒6月19日報道，疑犯患有學習障礙，當時有2名看護在場，但2人都低頭看手機，未有留意。事發後，動物園老闆夫婦及他們的兒子都跳到鱷魚區內救人。



事發於18日下午，3歲男童在動物園Johnsons of Old Hurst遭拋進鱷魚區後，曾遭一隻鱷魚攻擊，幸動物園的55歲老闆娘最先跳進區內救人，之後老闆及其29歲兒子加入，合力把鱷魚與男童分隔開來。警員到場後，發現男孩身上多處嚴重受傷，送院後情況危殆但穩定。

警方19日稱，經評估後判斷疑犯「無法接受問話」，批准對方保釋至9月18日候查。

動物園在事發後宣布暫時關閉鱷魚區。（Sky News 截圖）

《太陽報》19日報道，疑犯為患有學習障礙，當時有2名看護在場，但據目擊者指，2人在低頭看手機，估計在約10米外，未有注意發生的事情。

根據該動物園的網站顯示，園內飼養超過100種動物，包括鱷魚、孟加拉虎、非洲獅、水豚、狐獴和懶熊等。事發的鱷魚區則由牛屋改建而成，並設有金屬圍欄的架空橋供遊客從高觀賞。在事發後，園方向男孩及家人表達慰問，同時宣布關閉鱷魚區，直到另行通知。