中國青年赴日本捉瀕危龜被捕　懊悔認錯：當時眼裡只有錢

日本沖繩縣2025年10月查獲重大瀕危物種走私案，據日媒7月15日報道，4名中國籍人士涉嫌在沖繩非法獵捕百餘隻日本地龜、黃緣閉殼龜等瀕危烏龜，謊稱是「餅乾」郵寄香港，違反日本《物種保存法》被判有罪，如今其中一人、20多歲主犯李文（化名）接受採訪深切懺悔，坦承「當時眼裡只有錢」。



《沖繩時報》報道，中國籍的李文（化名）2022年畢業於蘇州一家理工大學，專業為生物科技，畢業後赴香港藥廠工作，因高壓職場環境離職。他之後透過養龜興趣結識同夥，受高額黑市利潤誘惑犯案，專攻DNA研究的李文更妄圖雜交兩種烏龜培育新品種牟利。

圖為日本稅關10月24日公開的照片，顯示多隻遭企圖偷運到香港的稀有品種烏龜。（X/@Custom_kun 照片）

李文透露，單隻龜黑市價最高可達57萬日圓（2.75萬港元）。

他反省稱「當時眼裡只有錢，根本看不清周圍。只把烏龜當成賺錢的工具，沒有客觀審視自己。一旦開始犯罪就無法回頭，當時總覺得哪裏不對勁。」

案件審判期間，李文的母親也特地赴日探視、自責疏於關心；李文則在庭上立誓表明悔改決心。最終李文獲緩刑遣返回國，回國後立刻換電話號碼，切斷與共犯的聯繫，目前一邊從事外賣工作，一邊積極求職，徹底重拾正軌人生。

據日本警方2025年10月底時指，3名香港男女因涉嫌沖繩企圖偷運約70隻屬於國家天然紀念物的烏龜出境、寄往香港而被捕，另有一名中國籍男子因涉嫌無牌藏有35隻八重山食蛇龜而被捕，日方懷疑4人屬同一集團。