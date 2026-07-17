美國聯儲局前高級顧問被指在涉華泄密案作假證供　判囚逾3年

美國司法部7月15日表示，聯儲局一名前高級顧問因在涉華泄密案的調查中作假證供，企圖隱瞞向中國情報人員輸送聯儲局機密的內情，判囚38個月。



64歲被告羅傑斯（John Harold Rogers）2025年初被捕，他當時被控密謀竊取美國聯儲局機密，為中國牟利。

美國聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）在今次判決指，羅傑斯多年來對華輸送機密，隨後在面對調查人員時撒謊，在庭審宣誓作證時又再次撒謊，負責掌握美國敏感訊息的聯儲局員工，不能因為個人利益出賣國家，然後還指望用一句話來掩飾自己。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片。（Reuters）

羅傑斯除遭判處38個月監禁外，法官Dabney Friedrich還判處他接受為期12個月的監管下釋放（Supervised Release）。

根據法庭文件，羅傑斯在美國聯儲局委員會擔任高級顧問長達數十年，期間能夠接觸到有關貨幣政策及聯邦公開市場委員會的受限非公開信息。2010年至2021年間，羅傑斯在美聯儲國際金融司擔任高級顧問，負責處理美聯儲的機密信息。

美國司法部指控稱，自2017年起，羅傑斯與一名中國情報人員建立秘密關係，最初在中國一次會議上認識對方，並在此後數年中，以教授學術「課程」為名，在中國各地的酒店房間內與對方及其同夥會面，還利用這些機會傳遞給對方專門指派他蒐集的美聯儲相關信息。

美方又主張羅傑斯更列印受限制的文件，準備帶去中國；還在將資料通過電子郵件發送到個人賬戶前去除文件上的機密級標誌。